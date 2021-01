Madridské spoločenstvo od pondelka opäť sprísňuje opatrenia

Madrid 23. januára (TASR) - V Madridskom autonómnom spoločenstve budú od pondelka platiť prísnejšie epidemiologické opatrenia. V dôsledku narastajúceho počtu prípadov infekcií novým koronavírusom to oznámila tamojšia regionálna vláda, informovala v sobotu agentúra DPA.



Nočný zákaz vychádzania tam po novom bude platiť od 22.00 h (doteraz bol až od 23.00) - rovnako ako vo väčšine Španielska. Reštaurácie a pohostinstvá budú môcť zostať otvorené nanajvýš do 21.00 h (dosiaľ mohli byť do 22.00 h), pričom za jedným stolom budú môcť byť maximálne štyria ľudia.



Regionálna vláda zároveň zakázala, aby sa navštevovali členovia iných domácností.



Epidemiologická situácia bola v madridskom regióne až do jesene pod kontrolou. K výraznému zhoršeniu došlo koncom roka. Za ostatných sedem dní zaznamenalo madridské spoločenstvo v priemere 495 nových prípadov nákazy v prepočte na 100.000 obyvateľov. Celonárodný španielsky priemer je pritom 410, uvádza DPA.



Tamojšia konzervatívna regionálna vláda sa dlhodobo vyhýbala zavedeniu prísnejších reštrikcií. K ich sprísneniu ju donútili až čoraz plnšie jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v tamojších nemocniciach.



V 47-miliónovom Španielsku zaznamenali od začiatku pandémie už vyše 2,6 milióna prípadov nákazy a viac ako 55.000 súvisiacich úmrtí.