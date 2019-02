Maduro: Biely dom bude poškvrnený krvou, ak Trump zasiahne proti nám

Podľa odhadov OSN utiekli z krajiny do zahraničia už viac než tri milióny obyvateľov.

Caracas 4. februára (TASR) - Ťažkostiam čeliaci venezuelský líder Nicolás Maduro odkázal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že odíde z Bieleho domu "poškvrnený krvou", ak bude trvať na presadzovaní "špinavého" imperialistického sprisahania s cieľom zosadiť ho. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.



"Zastav sa, Trump! Ukonči to ihneď! Dopúšťaš sa chýb, pre ktoré opustíš prezidentský úrad s krvou na rukách. Prečo chceš zopakovať Vietnam?" varoval Maduro v rozhovore so španielskym novinárom Jordim Évoleom.



Maduro zároveň odmietol výzvy európskych krajín na nové voľby. "Neprijímame ultimátum od nikoho. Odmietam teraz vypísať voľby - budú sa riadne konať až v roku 2024. Nestaráme sa o to, čo hlása Európa. Nemôžete zakladať medzinárodnú politiku na ultimátach; to je prax impérií a koloniálnych čias," prízvukoval.



Desaťtisíce venezuelských demonštrantov počas víkendu vyšli do ulíc hlavného mesta Caracas a dožadovali sa odstúpenia prezidenta, ktorý priviedol túto na ropu bohatú juhoamerickú krajinu k hospodárskemu kolapsu a humanitárnej kríze.



Maduro, ktorý sa dostal k moci po smrti svojho politického mentora Huga Cháveza v roku 2013, však v televíznom interview naznačil, že sa nechystá nikam odísť. "Ak nás severoamerické impérium napadne, budeme sa musieť brániť. Nikdy nevydáme Venezuelu bez boja," uviedol venezuelský prezident.



Podľa odhadov OSN utiekli z krajiny do zahraničia už viac než tri milióny obyvateľov, snažiac sa vyhnúť hyperinflácii, nedostatku potravín, liekov, zdravotníckej starostlivosti a pretrvávajúcej neistote. Táto bilancia sa má v priebehu tohto roka zvýšiť na viac než päť miliónov ľudí, uzatvára britské periodikum.