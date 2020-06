Maduro dal veľvyslankyni EÚ 72 hodín na opustenie krajiny

Caracas 30. júna (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil v pondelok veľvyslankyni Európskej únie v Caracase, Isabel Brilhanteovej Pedrosaovej, aby do 72 hodín opustila krajinu. Stalo sa tak po tom, ako EÚ rozhodla uvaliť sankcie na 11 venezuelských vládnych predstaviteľov podporujúcich Madura, informovala agentúra AFP.



Maduro povedal, že ak európski lídri nerešpektujú Venezuelu, mali by z krajiny odísť. Veľvyslankyni bude podľa Madura na cestu domov poskytnuté lietadlo. Venezuelský vzdušný priestor je totiž momentálne pre pandémiu nového koronavírusu pre komerčné lety uzavretý.



Jedenástim podporovateľom Madura EÚ vyčíta konanie proti demokracii a právnemu štátu, napísala agentúra DPA s odvolaním sa na príslušné rozhodnutie Rady Európskej únie zverejnené v pondelok. Mali napríklad zaistiť to, že členovia Národného zhromaždenia budú môcť byť podrobení politickému prenasledovaniu. Ďalej čelia kritike aj za obmedzovanie slobody tlače a slova.



Medzi politikmi, na ktorých EÚ uvalila sankcie vrátane zákazu vstupu do EÚ či zmrazenie majetku je napríklad predseda Národného zhromaždenia Luis Parra. Doteraz sa sankcie EÚ vzťahovali na 25 osôb z Madurovho okolia.



Vzťahy medzi EÚ a Venezuelou sú napäté od roku 2017, keď sa Venezuela stala prvou krajinou Latinskej Ameriky, na ktorú EÚ uvalila sankcie vrátanie zbrojného embarga. Export zbraní do Venezuely, ktoré tamojšie zložky používali na potlačenie civilnej spoločnosti, je zakázaný.



Vo Venezuele prebieha v súčasnosti mocenský boj medzi vládou a opozíciou. Opozičný líder Juan Guaidó sa 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť Madura. Následne ho uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov. Maduro a jeho spojenci Guaidóa obviňujú, že je bábkou v rukách americkej vlády. Madura podporuje Čína, Rusko, Kuba, Bolívia či Nikaragua.