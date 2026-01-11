< sekcia Zahraničie
Maduro Guerra: Otcovi sa v americkom väzení darí dobre
Maduro a jeho manželka v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu.
Autor TASR
Caracas 11. januára (TASR) - Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že sa má „dobre“ vo väzení v USA, kde spolu s manželkou Ciliou Floresovou predstúpili pred súd v New Yorku, uviedol v sobotu vo videu syn bývalého venezuelského vodcu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Darí sa nám dobre. Sme bojovníci,“ citoval Madura jeho syn, poslanec Nicolás Maduro Guerra vo videu, ktoré zverejnila vládnuca Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV).
Maduro a jeho manželka v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.
Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
