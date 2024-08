Maduro hrozí po sporných prezidentských voľbách likvidáciou odporu

Caracas 5. augusta (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil, že "zlikviduje" najnovšiu vlnu odporu voči jeho vládnutiu. Vojakom povedal, že je "ochotný urobiť čokoľvek" pre záchranu svojej "revolúcie" v čase rastúcej kritiky po nedávnych voľbách hlavy štátu. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy denníka The Guardian.



Maduro tvrdí, že od hlasovania 28. júla bolo zatknutých viac ako 2000 ľudí, zatiaľ čo skupiny na ochranu ľudských práv tvrdia, že najmenej 22 osôb bolo zabitých.



Európska únia v nedeľu uviedla, že je "vážne znepokojená" rastúcim počtom svojvoľných zadržaní vo Venezuele a prenasledovaním tamojšej opozície, ktorá predložila dôkazy naznačujúce, že voľby vyhral jej kandidát Edmundo González Urrutia.



"Európska únia vyzýva venezuelské orgány, aby ukončili svojvoľné zadržiavanie, represie a násilnú rétoriku voči členom opozície a občianskej spoločnosti, a aby prepustili všetkých politických väzňov," uviedol vo vyhlásení šéf zahraničnej politiky Únie Josep Borrell.



Kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová v nedeľu odsúdila násilnosti a uviedla, že svedkovia z radov občanov a medzinárodných pozorovateľov poskytli "dôveryhodné dôkazy", že výsledky, ktoré poskytli Madurove úrady, "neodrážajú vôľu venezuelského ľudu".



Maduro tvrdí, že voľby vyhral a v nedeľu počas vojenskej slávnosti v Caracase svoju kritiku odmietol. "EÚ je hanba," povedal Maduro členom Bolívarskej národnej gardy - zložky armády, ktorá sa podieľala na potláčaní protestov.



Autoritársky prezident vyznamenal vojakov, ktorí boli zranení pri zásahu proti povolebným protestom minulý týždeň v pondelok a utorok. "Konfrontujeme, porážame, zadržiavame a ničíme pokus o štátny prevrat vo Venezuele," vyhlásil Maduro.



Maduro, ktorý bol zvolený do čela krajiny po smrti svojho mentora Huga Cháveza v roku 2013, vyzval vojenských veliteľov, aby v reakcii na výzvu opozície nariadili "úplné nasadenie" svojich jednotiek.



USA a ďalšie krajiny uznali Gonzálesovo víťazstvo, zatiaľ čo ľavicové vlády susedných krajín Venezuely - Brazílie a Kolumbie - vyzvali Madura, aby zverejnil podrobné údaje o voľbách v snahe zmierniť eskalujúce napätie.



Maduro, všeobecne obviňovaný z ochromujúcej hospodárskej krízy, ktorá prinútila približne osem miliónov občanov utiecť do zahraničia, však zatiaľ nedal najavo, že by bol pripravený zverejniť takéto údaje, nieto sa vzdať moci.