Maduro je pripravený vyhlásiť núdzový stav v prípade amerického útoku
Maduro uviedol krajinu do stavu vysokej pohotovosti v nadväznosti na nasadenie ôsmich vojnových lodí a jednej ponorky Spojených štátov v južnom Karibiku pri pobreží Venezuely.
Autor TASR
Caracas 30. septembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok oznámil, že je pripravený vyhlásiť núdzový stav v prípade „agresie Spojených štátov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes sa začal konzultačný proces s cieľom vyhlásiť stav núdze v súlade s ústavou a chrániť tak náš ľud, náš mier a našu stabilitu, ak by Venezuela bola napadnutá americkým impériom, napadnutá vojensky,“ vyhlásil Maduro v televíznom príhovore.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová zahraničným diplomatom povedala, že Maduro podpísal prezidentský dekrét, ktorý mu ako hlave štátu dáva „špeciálne právomoci“ konať v záujme obrany a bezpečnosti, ak by sa Spojené štáty „odvážili zaútočiť na našu vlasť“.
Anonymný zdroj agentúry AFP uviedol, že Maduro zatiaľ tento dokument nepodpísal. „Viceprezidentka prezentovala dokument, aby ukázala, že všetko je pripravené a prezident ho môže kedykoľvek schváliť,“ uviedol zdroj. Agentúra AFP pripomína, že vyhlásenie núdzového stavu by Madurovi umožnilo dočasne pozastaviť uplatňovanie niektorých základných ľudských práv Venezuelčanov.
Rodríguezová uviedla, že si je istá, že sa jej krajania pod vedením Madura zjednotia v prípade amerického útoku. „Venezuela je jednotná v obrane našej krajiny. Nikdy sa nevzdáme našej vlasti,“ vyhlásila.
Maduro uviedol krajinu do stavu vysokej pohotovosti v nadväznosti na nasadenie ôsmich vojnových lodí a jednej ponorky Spojených štátov v južnom Karibiku pri pobreží Venezuely. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa sú tam, aby bojovali proti pašovaniu drog do USA.
Americké sily dosiaľ zničili najmenej tri lode podozrivé z prevozu drog a zabili pri tom 14 ľudí. Experti Organizácie Spojených národov hovoria o „mimosúdnych popravách“.
Podľa zdrojov televízie NBC News americkí vojenskí predstavitelia v súčasnosti pripravujú možnosti vojenských útokov proti obchodníkom s drogami priamo na území Venezuely. Tie by sa podľa štyroch zdrojov stanice mohli začať už v priebehu niekoľkých týždňov.
