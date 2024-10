Maduro na stretnutí s Putinom ocenil ich nezničiteľné vzťahy

Kazaň 23. októbra (TASR) — Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v stredu na summite krajín zoskupenia BRICS v ruskom meste Kazaň stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Na schôdzke podľa venezuelskej televízie ocenil "nezničiteľné vzťahy" medzi oboma krajinami a vyjadril svoj obdiv Rusku za jeho "boj proti nacizmu", čím narážal na konflikt na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Obdivujeme tiež víťazstvá, ktoré ste dokázali dosiahnuť pre ruský ľud na všetkých frontoch globálneho boja – ekonomickom, kultúrnom, vojenskom, politickom, diplomatickom, preto sme hrdí, že ste našimi priateľmi," povedal Maduro.



Ďalej uviedol, Moskva a Caracas si vybudovali "nezničiteľné vzťahy, politické a morálne vzťahy, ktoré boli počas všetkých tých rokov podrobené skúške".



Venezuela je pripravená na investície z Ruska a prehĺbenie spojenectva vo všetkých oblastiach politiky a podnikania. Maduro v tejto súvislosti avizoval, že 17. novembra sa uskutoční zasadnutie rusko-venezuelskej medzivládnej komisie.



Putin konštatoval, že Venezuela je pre Moskvu spoľahlivým partnerom v Latinskej Amerike a vo svete. "Strategické partnerstvo medzi našimi krajinami sa naďalej posilňuje," povedal.



Rusko a Venezuela sa podľa neho snažia vytvoriť "nový, spravodlivejší svetový poriadok založený na právnom štáte, neprípustnosti používania neokoloniálnych prístupov, zasahovania do vnútorných záležitostí štátov, politickom a finančnom tlaku a jednostranných donucovacích opatreniach".



Šéf Kremľa tiež uviedol, že podporuje želanie Venezuely vstúpiť do skupiny BRICS, ktorú v roku 2006 vytvorili Brazília, Rusko, India a Čína. Neskôr sa k nej pripojili Juhoafrická republika, Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty.



Venezuela je už dlho kľúčovým spojencom Ruska. Zosnulý prezident Hugo Chávez podporoval Moskvu počas krátkej vojny v Gruzínsku v roku 2008. Maduro opakovane vyjadril svoju podporu Rusku a Putinovi, a to pred inváziou na Ukrajinu.



Moskva sa postavila na stranu Caracasu po uvalení sankcií zo strany Spojených štátov. Putin zasa podporil Madura po jeho znovuzvolení v júlových voľbách, ktorých výsledky odmietlo množstvo krajín uznať.