Maduro nazval Machadovú démonickou čarodejnicou
Nórsky Nobelov výbor v piatok oznámil, že cenu mieru za rok 2025 získala 58-ročná venezuelská politička.
Autor TASR
Caracas 13. októbra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v nedeľu označil opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú za „démonickú čarodejnicu“. Došlo k tomu len dva dni po tom, čo táto politička získala Nobelovu cenu za mier, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Nórsky Nobelov výbor v piatok oznámil, že cenu mieru za rok 2025 získala 58-ročná venezuelská politička. Zdôvodnil to Machadovej „neúnavnou prácou pri presadzovaní demokratických práv pre občanov Venezuely a jej bojom za dosiahnutie spravodlivého a mierového prechodu od diktatúry k demokracii“.
Spojené štáty už dlho odmietajú vládu ľavicového venezuelského lídra a pod vedením prezidenta Donalda Trumpa vyslali do karibských vôd pri Venezuele aj vojnové lode. Maduro preto obvinil Machadovú zo snahy privolať zahraničnú inváziu. Opozičná líderka vojenské manévre USA v oblasti podporuje.
„Deväťdesiat percent populácie odmieta túto démonickú čarodejnicu,“ vyhlásil Maduro bez priameho spomenutia političky. Vláda ju však často označuje slovom „La Sayona“, čiže duch z venezuelského folklóru, ktorý má rovnako ako Machadová bielu pokožku a rovné čierne vlasy, píše AFP.
„Chceme mier a budeme mať mier, ale mier so slobodou a suverénnosťou,“ povedal Maduro na podujatí pripomínajúcom objavenie Ameriky, ktoré sa vo Venezuele oslavuje ako „Deň domorodého odporu“.
Svoju Nobelovu cenu venovala Machadová „trpiacemu ľudu Venezuely“ a Trumpovi, ktorý bol tiež nominovaný. Počas sobotného vystúpenia v televízii Fox News Machadová Trumpa pochválila. Podľa jej slov si cenu zaslúžil, pretože sa zapojil do ukončenia ôsmich konfliktov v priebehu niekoľkých mesiacov a jeho kroky boli „rozhodujúce aj pre to, aby sa Venezuela dostala na prah slobody.“
