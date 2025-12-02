< sekcia Zahraničie
Maduro o vojenskej hrozbe zo strany USA: Chceme mier a suverenitu
Americký prezident Donald Trump v uplynulých týždňoch zintenzívnil rétoriku voči Venezuele.
Autor TASR
Caracas 1. decembra (TASR) - Venezuela nechce „mier otroka“, vyhlásil v pondelok tamojší prezident Nicolás Maduro pred tisíckami svojich podporovateľov v súvislosti s nasadením americkej armády, ktorá podľa neho „testuje“ jeho krajinu už 22 týždňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých týždňoch zintenzívnil rétoriku voči Venezuele. USA zároveň presunuli do Karibiku svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové lode a bombardéry s dlhým doletom.
Trump obviňuje Madura a ďalších venezuelských predstaviteľov, že sú zapojení do obchodu s drogami. USA od začiatku septembra niekoľkokrát zaútočili na lode, ktoré údajne prevážali drogy, pričom bolo zabitých viac než 80 ľudí
Samotný Maduro tvrdenia o obchodovania s drogami odmieta.
„Chceme mier, ale mier so suverenitou, rovnosťou a slobodou! Nechceme mier otroka ani mier kolónií,“ povedal Maduro, ktorý obviňuje Washington zo snahy o jeho zvrhnutie, na zhromaždení v Caracase.
Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa mal Trump stretnúť so svojimi najvyššími predstaviteľmi v oblasti národnej bezpečnosti, aby prediskutovali záležitosť týkajúcu sa Venezuely, dodáva AFP.
Maduro v liste adresovanom Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zverejnenom v nedeľu obvinil Spojené štáty zo snahy získať prostredníctvom smrtiacej vojenskej sily kontrolu nad venezuelskými ložiskami ropy, ktoré sú najväčšie na svete.
