Maduro obvinil lídra opozície, že plánoval jeho zvrhnutie

Caracas 14. mája (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro obvinil opozičného lídra Juana Guaidóa, že sa nedávno v Bielom dome osobne stretol s bývalým príslušníkom amerických špeciálnych síl (zelených baretov), aby spolu naplánovali inváziu do Venezuely, ktorej cieľom malo byť zvrhnutie jeho vlády. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Maduro tvrdí, že sa tak stalo vo februári počas Guaidóovej návštevy v USA, v rámci ktorej sa stretol aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Odvoláva sa pritom na údajné video, v ktorom americký veterán hovorí a predpokladanom stretnutí v sídle amerického prezidenta. Guaidó sa v januári 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely a uznalo ho viac ako 50 krajín vrátane USA. Maduro tiež nedávno vyjadril presvedčenie, že na invázii sa podieľal aj americký prezident Donald Trump ako Guaidóov spojenec. Trump však tieto obvinenia rázne odmietol.



"Guaidó a americký veterán Jordan Goudreau sa stretli v Bielom dome 4. februára tohto roku," povedal Maduro. Podľa neho bolo údajnou úlohou Goudreaua zorganizovať a vytrénovať ozbrojených žoldnierov na inváziu do Venezuely. Guaidó sa podľa Madura dohodol so súkromnou bezpečnostnou firmou Slivercorp USA založenou Goudreauom. V dohode sa píše o "vykonaní štátneho prevratu, počas ktorého dôjde k zajatiu, zadržaniu a odstráneniu venezuelského prezidenta a dosadeniu lídra opozície".



Guaidó označil zmluvu za falzifikát a tvrdí, že venezuelská vláda hľadá iba zámienku na jeho zadržanie.



Stretnutie s Goudreauom podľa Madura zaradil Donald Trump. "Bolo by veľmi jednoduché overiť si Goudreauovu prítomnosť v Bielom dome medzi rokmi 2019 a 2020 a tiež to, v ktorej miestnosti sa stretol s Guaidóom".



Biely dom tieto tvrdenia zatiaľ nekomentoval.



Venezuelské bezpečnostné zložky zadržali v súvislosti s neúspešným pokusom o inváziu zo začiatku mája celkom 52 ľudí vrátane dvoch Američanov, ktorých venezuelská prokuratúra obvinila z terorizmu, sprisahania, pašovania zbraní a združovania sa za účelom páchania trestnej činnosti. V prípade usvedčenia im hrozí trest odňatia slobody v dĺžke 25-30 rokov. Prokuratúra takisto vzniesla obvinenia aj voči ďalším osobám - Venezuelčanom.