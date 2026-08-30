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Maduro odkázal podporovateľom, že Venezuela sa opäť postaví na nohy
So svojou rodinou a právnikmi však môže telefonovať približne 300 minút mesačne, pričom jeden hovor môže trvať najviac 15 minút.
Autor TASR
Caracas 30. augusta (TASR) — Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro v nedeľu na sociálnych sieťach uviedol, že Venezuela sa opäť postaví na nohy a že „zostáva neoblomný“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zadržali príslušníci amerických špeciálnych jednotiek v Caracase začiatkom januára a letecky previezli do New Yorku. Obvinení boli z viacerých trestných činov vrátane obchodovania s drogami a nedovoleného držania strelných zbraní. Venezuelský prezident údajne využíval svoju funkciu na zjednodušenie pašovania veľkého množstva kokaínu do USA. Obaja obvinenia odmietajú.
„Posielam tieto fotografie ako malý darček všetkým svojim vnúčatám, chlapcom a dievčatám a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás milujú,“ napísal Maduro v príspevku na platforme Telegram.
„Chcem, aby ste vedeli, že zostávame neoblomní a naše srdcia sú naplnené vašou láskou,“ dodal.
Na dvoch zverejnených fotografiách má Maduro oblečenú sivú teplákovú súpravu a rukami ukazuje gesto mieru. V porovnaní s obdobím pred svojím zadržaním pôsobí Maduro výrazne štíhlejšie, konštatuje agentúra AFP.
Hoci boli fotografie zverejnené v nedeľu, údaje z fotoaparátu naznačujú, že boli zhotovené 25. júna - deň po smrtiacom zemetrasení vo Venezuele, ktoré si vyžiadalo vyše 6500 obetí a spôsobilo rozsiahle škody.
„Zostaneme silní, pokojní a sebavedomí: Boh je s nami. Boh sa o nás postará. Venezuela sa opäť postaví na nohy,“ uzavrel Maduro.
Podľa zdroja blízkeho Madurovi nemá exprezident vo väzení prístup k novinám ani k internetu. So svojou rodinou a právnikmi však môže telefonovať približne 300 minút mesačne, pričom jeden hovor môže trvať najviac 15 minút.
Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zadržali príslušníci amerických špeciálnych jednotiek v Caracase začiatkom januára a letecky previezli do New Yorku. Obvinení boli z viacerých trestných činov vrátane obchodovania s drogami a nedovoleného držania strelných zbraní. Venezuelský prezident údajne využíval svoju funkciu na zjednodušenie pašovania veľkého množstva kokaínu do USA. Obaja obvinenia odmietajú.
„Posielam tieto fotografie ako malý darček všetkým svojim vnúčatám, chlapcom a dievčatám a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás milujú,“ napísal Maduro v príspevku na platforme Telegram.
„Chcem, aby ste vedeli, že zostávame neoblomní a naše srdcia sú naplnené vašou láskou,“ dodal.
Na dvoch zverejnených fotografiách má Maduro oblečenú sivú teplákovú súpravu a rukami ukazuje gesto mieru. V porovnaní s obdobím pred svojím zadržaním pôsobí Maduro výrazne štíhlejšie, konštatuje agentúra AFP.
Hoci boli fotografie zverejnené v nedeľu, údaje z fotoaparátu naznačujú, že boli zhotovené 25. júna - deň po smrtiacom zemetrasení vo Venezuele, ktoré si vyžiadalo vyše 6500 obetí a spôsobilo rozsiahle škody.
„Zostaneme silní, pokojní a sebavedomí: Boh je s nami. Boh sa o nás postará. Venezuela sa opäť postaví na nohy,“ uzavrel Maduro.
Podľa zdroja blízkeho Madurovi nemá exprezident vo väzení prístup k novinám ani k internetu. So svojou rodinou a právnikmi však môže telefonovať približne 300 minút mesačne, pričom jeden hovor môže trvať najviac 15 minút.