Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga
O najnovších cvičenia informovalo v piatok ministerstvo zahraničných vecí súostrovia.
Caracas 16. novembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu odsúdil nové kolo spoločných vojenských cvičení Spojených štátov a ich spojenca Trinidadu a Tobaga. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Vláda Trinidadu a Tobaga informovala o ďalších nezodpovedných cvičeniach. Poskytla svoje vody pri pobreží štátu Sucre na vojenské manévre, ktoré majú za cieľ ohroziť Venezuelskú republiku. Tá však nedovolí, aby ju niekto ohrozoval,“ povedal Maduro.
O najnovších cvičenia informovalo v piatok ministerstvo zahraničných vecí súostrovia. Maduro v reakcii v sobotu vyzval svojich podporovateľov vo východných štátoch krajiny, aby počas vojenských manévrov - naplánovaných na 16. – 21. novembra - usporiadali „nepretržité pochody v uliciach“.
Ešte v októbri americký torpédoborec USS Gravely zakotvil na štyri dni v Port of Spain, hlavnom meste súostrovia, kde absolvoval podobné cvičenia. Tento krok vtedy Venezuela označila za provokáciu.
V uplynulých mesiacoch vykonali Spojené štáty v Karibiku aj Tichom oceáne viacero útokov na lode údajne pašujúce drogy, pri ktorých zahynuli desiatky ľudí. Viaceré štáty a medzinárodné organizácie tieto kroky označili za mimosúdne popravy.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tiež tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že jeho krajina je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie.
Venezuela tvrdí, že vojenské aktivity USA v Latinskej Amerike sú v skutočnosti súčasťou sprisahania na zvrhnutie Madura, ktorého Washington považuje za nelegitímneho vodcu a drogového baróna.
