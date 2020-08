Maduro označil možnosť nákupu rakiet od Iránu za dobrý nápad

Caracas 23. augusta (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro povedal v sobotu počas stretnutia s členmi svojho kabinetu, že by bolo "dobrým nápadom" preskúmať možnosť nákupu balistických striel od Iránu. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.



"Nenapadlo mi to," uviedol počas stretnutia Maduro v súvislosti s nákupom rakiet od Iránu. Následne povedal ministrovi obrany Vladimirovi Padrinovi Lópezovi, že "vzhľadom na dobré vzťahy Venezuely a Iránu je dobrým nápadom hovoriť s iránskymi predstaviteľmi a zistiť, akými strelami krátkeho, stredného a dlhého doletu disponujú".



Kolumbijský prezident Iván Duque vo štvrtok s odvolaním sa na informácie spravodajských služieb uviedol, že Maduro sa chystá kúpiť od Iránu riadené strely a kolumbijským ozbrojeným skupinám predáva zbrane vyrobené v Rusku a Bielorusku.



Takýto nákup zbraní sa však podľa agentúry Reuters zdá byť málo pravdepodobný vzhľadom na skutočnosť, že Venezuela má v dôsledku sankcií problémy so zabezpečením základných potravín, liekov či pohonných hmôt.



Spojené štáty pred časom uvalili na Venezuelu rozsiahle sankcie s cieľom zbaviť moci venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého režim USA považujú za nelegitímny. To Venezuelu viedlo k rozšíreniu spolupráce s Iránom, ktorý jej doteraz dodával benzín. Táto juhoamerická krajina má pritom bohaté zásoby ropy, ale pohonné hmoty, ktoré boli roky takmer zadarmo, sa v súčasnosti takmer nevyrábajú a Caracas ich musí dovážať.