Maduro oznámil rozhodnutie obnoviť dialóg zahŕňajúci všetky strany

Caracas 8. marca (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok oznámil, že sa rozhodol obnoviť proces dialógu so všetkými účastníkmi politického procesu v krajine. TASR správu prevzala z agentúr AFP a EFE.



Maduro podľa AFP žiada komplexný a rozsiahly dialóg zahŕňajúci všetky strany s cieľom dosiahnuť "mier a obnovu Venezuely".



"Ak žiadame dialóg vo svete, musíme ísť príkladom v našej krajine," povedal Maduro vo svojom prejave v televízii. Prezident však nešpecifikoval, či toto rozhodnutie znamená obnovenie rokovaní s opozíciou, ktoré boli prerušené vlani v októbri.



Venezuelská vláda a opozícia začali rokovania v auguste 2021 v Mexiku. Madurov režim ich však prerušil v októbri po tom, ako Kapverdy vydali kolumbijského podnikateľa a Madurovho spojenca Álexa Saaba do USA, kde čelí obvineniam z účasti na legalizácii výnosov z trestnej činnosti.



Maduro vo svojom pondelkovom prejave v televízii pripomenul, že rokovania v Mexiku utrpeli. Venezuelská vláda svoj návrat k rokovaciemu stolu podmieňovala Saabovým prepustením, píše AFP.



Maduro sa počas uplynulého víkendu stretol s delegáciou vlády USA, s ktorou rokoval o energetických dodávkach, pripomína AFP.



Washington minulý mesiac oznámil, že by bol ochotný prehodnotiť svoju sankčnú politiku voči Venezuele v prípade, ak v rozhovoroch medzi Madurovou vládou a opozíciu nastane posun vpred.



Spojené štáty prerušili diplomatické vzťahy s Venezuelou v roku 2018 po Madurovom znovuzvolení v prezidentských voľbách, ktoré mnohé západné krajiny označili za zmanipulované, pripomína AFP.



Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Juan Guaidó sa v januári 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny s cieľom zbaviť Madura moci a následne ho uznali USA, ako aj najmenej 50 ďalších krajín.



Washington uvalil na Caracas rozsiahle sankcie s cieľom zosadiť Madura, medzi nimi aj zákaz obchodovania s ropou na americkom trhu.