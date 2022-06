Maduro oznámil, že Irán a Venezuela podpíšu plán 20-ročnej spolupráce

Teherán 11. júna (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v piatok po príchode do Teheránu na dvojdňovú oficiálnu návštevu oznámil, že bude podpísaný plán pre 20-ročnú spoluprácu s Iránom. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.



V interview pre iránsku televíznu stanicu HispanTV Maduro oznámil aj spustenie pravidelnej týždennej leteckej linky z venezuelskej metropoly Caracas do Teheránu. Povedal tiež, že v Iráne sa bude predávať venezuelská káva a že na sobotu je naplánovaný podpis dohody o spolupráci v rôznych oblastiach.



Podrobnosti o tejto spolupráci neboli poskytnuté.



Stanica HispanTV tiež informovala, že Maduro sa počas svojej dvojdňovej návštevy stretne s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím.



Irán a Venezuela, na ktoré Spojené štáty uvalili sankcie, od roku 2020 rozšírili spoluprácu, predovšetkým pri energetických projektoch a výmene ropy, čo pomáha karibskej krajine zmierniť účinok sankčných opatrení Washingtonu.



Iránska štátna spoločnosť National Iranian Oil Engineering and Construction Co (NIOEC) podpísala v máji zmluvu v hodnote približne 110 miliónov eur na obnovu menšej rafinérie vo Venezuele, ktorá spracuje 146.000 barelov ropy denne.



Maduro pricestoval do iránskej metropoly Teherán v piatok v rámci oficiálnej cesty, počas ktorej tento týždeň navštívil aj Turecko a Alžírsko. Venezuelského prezidenta sprevádzajú podľa jeho oznámenia ministri a predstavitelia z takých oblastí ako poľnohospodárstvo, technológie, ťažba a spracovanie ropy, komunikácie, turistický ruch a doprava, píše Reuters.