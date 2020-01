Maduro: Krajinu mám stále pod kontrolou

Washington, 19. januára (TASR) - Venezuelský prezident Nikolás Maduro v rozsiahlom rozhovore pre sobotňajšie vydanie denníka The Washington Post (WP) vyhlásil, že krajinu má stále pod kontrolou a je pripavený viesť priame rokovania s USA.



Rozhovor pre Washington Post bol prvý, ktorý Maduro poskytol významnému americkému médiu od februára minulého roka, kedy neočakávane vyhostil z krajiny všetkých reportérov televízie Univision, uviedla agentúra AFP.



"Ak medzi vládami panuje úcta, bez ohľadu na to, aké veľké sú Spojené štáty, ak existuje dialóg a výmena pravdivých informácií, potom celkom isto môžeme vytvoriť nový druh vzťahu," povedal Maduro pre denník.



Socialistický líder krajiny povedal, že je pripravený viesť rozhovory s USA o ukončení sankcií uvalených prezidentom Donaldom Trumpom, ktorých cieľom je "priškrtiť" ropný priemysel tejto juhoamerickej krajiny a pripraviť Madura o moc.



Maduro naznačil, že ak by Trump zrušil sankcie, americké ropné spoločnosti by mohli mať nesmierny úžitok z venezuelskej ropy. "Vzťah založený na rešpekte a dialógu prináša situáciu prospešnú pre obe strany, zatiaľ čo pri konfrontačnom vzťahu obe strany strácajú," povedal Maduro.



Nicolás Maduro bol opätovne zvolený za venezuelského prezidenta 20. mája 2018. Zlá ekonomická situácia v krajine prerástla do politickej krízy, keď sa Juan Guaidó, predseda Národného zhromaždenia vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura nebolo legitímne.



Vodca venezuelskej opozície chce, aby Maduro odstúpil a konali sa nové voľby. Socialistický líder to však odmieta.



Guaidóa za legitímneho lídra Venezuely uznalo viac než 50 krajín vrátane Spojených štátov a väčšiny krajín Južnej Ameriky. Stále sa mu však nepodarilo prevziať moc od Madura.