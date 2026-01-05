Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 5. január 2026Meniny má Andrea
Maduro sa súde v USA vyhlásil, že je nevinný, označil sa za prezidenta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
New York 5. januára (TASR) — Zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok na prvom pojednávaní pred federálnym súdom v New Yorku, kde je obžalovaný z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu. Informovala o tom stanica Sky News, píše TASR.





.

