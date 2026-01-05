< sekcia Zahraničie
Maduro sa súde v USA vyhlásil, že je nevinný, označil sa za prezidenta
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
New York 5. januára (TASR) — Zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok na prvom pojednávaní pred federálnym súdom v New Yorku, kde je obžalovaný z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu. Informovala o tom stanica Sky News, píše TASR.
