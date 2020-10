Maduro: Venezuela vyvinula 100-percentne účinný liek na koronavírus

Caracas 26. októbra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v nedeľu povedal, že jeho krajina objavila vysokoúčinný liek, ktorý úplne eliminuje nový koronavírus, a to bez vedľajších účinkov. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Molekulu s názvom DR-10 objavili experti z venezuelského inštitútu pre vedecký výskum (IVIC) v rámci šesť mesiacov trvajúcej štúdie. Podľa Madurových slov dokáže táto molekula 100-percentne zlikvidovať nový koronavírus a dá sa použiť aj na liečbu hepatitídy C, papilomavírusu (HPV) či eboly.



Podľa venezuelského prezidenta sa už začal proces potrebný na to, aby takúto liečbu nového koronavírusu schválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Celosvetovo sa testuje viacero potenciálnych liekov na vírus SARS-CoV-2 vrátane prípravkov s účinnou látkou remdezivir. Medzinárodné klinické testy na 11.000 pacientoch hospitalizovaných v dovedna 30 krajinách však podľa nedávneho vyjadrenia WHO zatiaľ nepriniesli nijaké alebo len minimálne výsledky.