Maduro: Venezuela a Rusko rozširujú vzájomne výhodnú spoluprácu
Podľa Madura Lavrov tlmočil aj oficiálny pozdrav od ruského prezidenta Vladimira Putina „pre Venezuelu, a osobitne pre svojho priateľa, prezidenta Nicolása Madura“.
Autor TASR
Caracas 23. augusta (TASR) – Venezuela a Rusko rozvíjajú vzájomne výhodnú spoluprácu prostredníctvom realizácie spoločných investičných projektov. Uviedol to venezuelský prezident Nicolás Maduro po telefonickom rozhovore medzi venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v sobotu. TASR správu prevzala od ruskej agentúry TASS.
„Dnes mala viceprezidentka Delcy Rodríguezová dlhý a plodný telefonický rozhovor s naším blízkym priateľom, ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ktorý potvrdil rozširovanie ekonomickej aliancie medzi našimi krajinami a realizáciu spoločných investičných projektov,“ uviedol Maduro vo vystúpení na podujatí na obranu mieru a zvrchovanosti Venezuely, Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré vysielala televízia Venezolana de Televisión.
