< sekcia Zahraničie
Maduro: Venezuela požaduje ukončenie nelegálnych zásahov USA
USA v uplynulom období útočia na venezuelské plavidlá údajne pašujúce drogy, čo zvýšilo napätie medzi týmito dvoma krajinami.
Autor TASR
Caracas 11. decembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu vyzval na ukončenie intervencie Spojených štátov v jeho krajine. USA v uplynulom období útočia na venezuelské plavidlá údajne pašujúce drogy, čo zvýšilo napätie medzi týmito dvoma krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Z Venezuely žiadame a požadujeme ukončenie nelegálneho a brutálneho zasahovania vlády Spojených štátov vo Venezuele a Latinskej Amerike,“ povedal Maduro v Caracase.
Americký prezident Donald Trump taktiež v stredu oznámil, že Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely. Ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová na sieti X uviedla, že tento tanker prevážal ropu z Venezuely a Iránu. „Niekoľko rokov je tento ropný tanker sankcionovaný Spojenými štátmi kvôli jeho zapojeniu do nelegálnej siete prepravy ropy, ktorá podporuje zahraničné teroristické organizácie,“ napísala.
Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení o zaistení tankera odsúdilo to, „čo predstavuje očividnú krádež a akt medzinárodného pirátstva, verejne oznámený prezidentom Spojených štátov“.
USA zhromaždili v Karibiku a Tichomorí námornú silu v rámci údajnej protidrogovej operácie. Maduro sa však domnieva, že cieľom je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy. Americké útoky na venezuelské plavidlá si od septembra vyžiadali najmenej 87 obetí na životoch.
„Hovoríme nie zasahovaniu, nie plánom destabilizácie na zmenu režimu. Nech sa vláda USA sústredí na riadenie vlastnej krajiny,“ dodal Maduro.
Trump: Spojené štáty zadržali v blízkosti Venezuely ropný tanker
Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely, oznámil to v stredu americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Práve sme zaistili tanker pri pobreží Venezuely, veľký tanker, veľmi veľký – vlastne najväčší, aký bol kedy zaistený,“ povedal Trump na úvod stretnutia s lídrami podnikateľskej sféry v Bielom dome.
„A dejú sa aj iné veci, ale to uvidíte neskôr,“ dodal bez toho, aby poskytol bližšie podrobnosti o spomínanom incidente.
Spojené štáty od augusta nasadili do Karibiku flotilu vojnových lodí vrátane najväčšej lietadlovej lode na svete USS Gerald R. Ford. Pod zámienkou boja proti pašeráctvu drog odvtedy zaútočili na najmenej 22 plavidiel a zabili pri tom 83 ľudí. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že cieľom tejto operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.
Washington tiež obvinil Madura z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý 24. novembra USA označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
Trump v pondelok pre portál Politico povedal, že Madurove „dni sú spočítané“ a odmietol vylúčiť pozemnú inváziu USA voči Venezuele.
V sobotu prijala venezuelská armáda 5600 nových vojakov po tom, čo Maduro vyzval na zvýšenie vojenskej mobilizácie v krajine.
„Z Venezuely žiadame a požadujeme ukončenie nelegálneho a brutálneho zasahovania vlády Spojených štátov vo Venezuele a Latinskej Amerike,“ povedal Maduro v Caracase.
Americký prezident Donald Trump taktiež v stredu oznámil, že Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely. Ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová na sieti X uviedla, že tento tanker prevážal ropu z Venezuely a Iránu. „Niekoľko rokov je tento ropný tanker sankcionovaný Spojenými štátmi kvôli jeho zapojeniu do nelegálnej siete prepravy ropy, ktorá podporuje zahraničné teroristické organizácie,“ napísala.
Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení o zaistení tankera odsúdilo to, „čo predstavuje očividnú krádež a akt medzinárodného pirátstva, verejne oznámený prezidentom Spojených štátov“.
USA zhromaždili v Karibiku a Tichomorí námornú silu v rámci údajnej protidrogovej operácie. Maduro sa však domnieva, že cieľom je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy. Americké útoky na venezuelské plavidlá si od septembra vyžiadali najmenej 87 obetí na životoch.
„Hovoríme nie zasahovaniu, nie plánom destabilizácie na zmenu režimu. Nech sa vláda USA sústredí na riadenie vlastnej krajiny,“ dodal Maduro.
Trump: Spojené štáty zadržali v blízkosti Venezuely ropný tanker
Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely, oznámil to v stredu americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Práve sme zaistili tanker pri pobreží Venezuely, veľký tanker, veľmi veľký – vlastne najväčší, aký bol kedy zaistený,“ povedal Trump na úvod stretnutia s lídrami podnikateľskej sféry v Bielom dome.
„A dejú sa aj iné veci, ale to uvidíte neskôr,“ dodal bez toho, aby poskytol bližšie podrobnosti o spomínanom incidente.
Spojené štáty od augusta nasadili do Karibiku flotilu vojnových lodí vrátane najväčšej lietadlovej lode na svete USS Gerald R. Ford. Pod zámienkou boja proti pašeráctvu drog odvtedy zaútočili na najmenej 22 plavidiel a zabili pri tom 83 ľudí. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že cieľom tejto operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.
Washington tiež obvinil Madura z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý 24. novembra USA označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
Trump v pondelok pre portál Politico povedal, že Madurove „dni sú spočítané“ a odmietol vylúčiť pozemnú inváziu USA voči Venezuele.
V sobotu prijala venezuelská armáda 5600 nových vojakov po tom, čo Maduro vyzval na zvýšenie vojenskej mobilizácie v krajine.