< sekcia Zahraničie
Maduro vyzval Trumpa na mier v čase eskalácie v Karibiku
Obyvateľov Spojených štátov vyzval, aby sa postavili za mier. Už žiadne nekonečné vojny. Už žiadne nespravodlivé vojny. Už žiadna Líbya. Už žiaden Afganistan, uviedol Maduro.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Buenos Aires 15. novembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzval šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na zdržanlivosť v súvislosti s rozsiahlou vojenskej prítomnosťou USA v Karibiku. Informovala o tom v piatok agentúra DPA, píše TASR.
„Áno, mier, áno, mier,“ povedal Maduro na zhromaždení v Caracase po anglicky v reakcii na otázku reportéra stanice CNN, či má odkaz pre Trumpa.
Obyvateľov Spojených štátov vyzval, aby sa postavili za mier. „Už žiadne nekonečné vojny. Už žiadne nespravodlivé vojny. Už žiadna Líbya. Už žiaden Afganistan,“ uviedol Maduro.
Pentagón medzitým zverejnil zábery lietadlovej lode USS Gerald R. Ford v západnom Atlantiku. Jedna z fotografií ukazuje túto najväčšiu vojenskú loď na svete v sprievode troch ďalších plavidiel, pričom nad nimi prelietajú diaľkový bombardér a viacero stíhačiek.
Minister obrany USA Pete Hegseth vo štvrtok oznámil začiatok operácie Southern Spear zameranej na boj proti pašovaniu drog v tomto regióne. Americké sily tam v posledných týždňoch potopili približne 20 člnov podozrivých z prevážania drog. Útoky si vyžiadali smrť asi 80 ľudí.
Vzhľadom na koncentráciu vojenskej sily vo vodách pri pobreží Venezuely sa objavili dohady, či sa vláda USA nepokúsi dosiahnuť zmenu režimu v Caracase, pripomenula DPA.
Trump napríklad potvrdil, že dal povolenie na tajné operácie Ústrednej spravodajskej služby (CIA) vo Venezuele. Moskva, blízky spojenec Caracasu, v reakcii apelovala na vládu vo Washingtone, aby pod zámienkou boja proti drogám nezasahovala do vnútorných záležitostí zvrchovaných štátov.
„Áno, mier, áno, mier,“ povedal Maduro na zhromaždení v Caracase po anglicky v reakcii na otázku reportéra stanice CNN, či má odkaz pre Trumpa.
Obyvateľov Spojených štátov vyzval, aby sa postavili za mier. „Už žiadne nekonečné vojny. Už žiadne nespravodlivé vojny. Už žiadna Líbya. Už žiaden Afganistan,“ uviedol Maduro.
Pentagón medzitým zverejnil zábery lietadlovej lode USS Gerald R. Ford v západnom Atlantiku. Jedna z fotografií ukazuje túto najväčšiu vojenskú loď na svete v sprievode troch ďalších plavidiel, pričom nad nimi prelietajú diaľkový bombardér a viacero stíhačiek.
Minister obrany USA Pete Hegseth vo štvrtok oznámil začiatok operácie Southern Spear zameranej na boj proti pašovaniu drog v tomto regióne. Americké sily tam v posledných týždňoch potopili približne 20 člnov podozrivých z prevážania drog. Útoky si vyžiadali smrť asi 80 ľudí.
Vzhľadom na koncentráciu vojenskej sily vo vodách pri pobreží Venezuely sa objavili dohady, či sa vláda USA nepokúsi dosiahnuť zmenu režimu v Caracase, pripomenula DPA.
Trump napríklad potvrdil, že dal povolenie na tajné operácie Ústrednej spravodajskej služby (CIA) vo Venezuele. Moskva, blízky spojenec Caracasu, v reakcii apelovala na vládu vo Washingtone, aby pod zámienkou boja proti drogám nezasahovala do vnútorných záležitostí zvrchovaných štátov.