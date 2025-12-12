< sekcia Zahraničie
Maduro: Zaistenie tankera zo strany USA je aktom námorného pirátstva
Vo štvrtok Biely dom oznámil, že tanker prevezú do prístavu v Spojených štátoch.
Autor TASR
Caracas 12. decembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok odsúdil zaistenie venezuelského ropného tankera zo strany USA. Krok označil za akt „námorného pirátstva“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Uniesli posádku, ukradli loď a otvorili novú éru, éru zločineckého námorného pirátstva v Karibiku,“ povedal Maduro na podujatí. „Venezuela zabezpečí všetky lode, aby zaručila voľný obchod s ropou vo svete,“ zdôraznil.
Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely. Ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová následne na sieti X uviedla, že tento tanker prevážal ropu z Venezuely a Iránu.
Americké sily sa spustili na plavidlo z vrtuľníka v rámci operácie, ktorá bola podľa ministerky pre vnútornú bezpečnosť USA Kristi Noemovej zameraná na „režim“ ľavicového venezuelského prezidenta Madura. Ten podľa jej slov kryje ľudí pašujúcich drogy do USA.
Vo štvrtok Biely dom oznámil, že tanker prevezú do prístavu v Spojených štátoch. „Nebudeme sa prizerať, ako sa sankcionované plavidlá plavia po moriach s ropou z čierneho trhu, výnosy z ktorej podporujú narko-terorizmus zo strany darebáckych a nelegitímnych režimov na celom svete,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
