Maduro zdieľa celu v New Yorku s 18 väzňami, tvrdí jeho syn
Berlín 14. mája (TASR) - Syn bývalého venezuelského lídra Nicolása Madura, ktorý je vo väzbe v Spojených štátoch, tvrdí, že jeho otec zdieľa väzenskú celu s ďalšími 18 väzňami. Uviedol to v rozhovore pre nemecký magazín Der Spiegel zverejnený v stredu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nicolás Maduro Guerra, prezývaný aj Nicolasito, uviedol, že do tej istej cely, ako jeho otec, bol nakrátko umiestnený tiež americký raper 6ix9ine po porušení pravidiel podmienečného prepustenia.
Madura a jeho manželku Ciliu Flores zatkli americké sily v Caracase začiatkom januára a letecky previezli do New Yorku. Obvinení sú vo viacerých bodoch vrátane narkoterorizmu v súvislosti s tým, že venezuelský líder mal využívať svoju funkciu na zjednodušenie pašovania veľkého množstva kokaínu do USA. Maduro obvinenia odmieta.
Jeho 35-ročný syn tieto obvinenia tiež odmietol a otcov prípad označil za politicky motivovaný. Poprel, že by jeho rodina mala väzby na obchod s drogami alebo terorizmus.
Maduro Guerra uviedol, že americká vojenská operácia jeho rodinu a vládu prekvapila aj napriek rastúcemu napätiu s administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa. Tvrdí, že Venezuela precenila svoje sily a neurobila dosť pri ochrane jeho otca.
Nicolasito zároveň odmietol tvrdenie Trumpa, že Spojené štáty po Madurovom zadržaní fakticky prevzali kontrolu nad vládou. Podľa neho ide len o vnútornú iniciatívu Venezuely, či už v prípade amnestií alebo otvorenia ropného sektora, pričom krajina zostáva socialistická, aj keď musí robiť ústupky.
Trump pritom v utorok zverejnil na svojej platforme Truth Social obrázok mapy, na ktorej je Venezuela znázornená ako súčasť Spojených štátov s nápisom „51. štát“. Šéf Bieleho domu tak urobil deň po tom, ako dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila, že jej krajina „nikdy“ neuvažovala o tom, že by sa stala súčasťou USA.
