Maduro žiada od úradov v boji proti zločinu železnú päsť

Caracas 13. augusta (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro požiadal štátne orgány o "železnú päsť" v boji proti zločinu a násilnostiam v krajine. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Žiadam od všetkých štátnych orgánov väčšiu rýchlosť, väčšiu účinnosť a železnú päsť proti zločinu, proti násiliu, proti zločinom z nenávisti. Železnú päsť a istú, prísnu spravodlivosť," povedal Maduro po protestoch proti jeho víťazstvu v júlových prezidentských voľbách, ktoré opozícia označila za podvod.



Venezuelská Národná volebná rada (CNE) oznámila, že Maduro získal vo voľbách 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia podľa nej skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. CNE však stále nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by víťazstvo Madura potvrdili.



Opozícia tvrdí, že víťazom volieb je jej kandidát. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Madura porazil s veľkým rozdielom hlasov ako to aj naznačovali predvolebné prieskumy verejnej mienky.



Maduro obvinil Gonzáleza Urrutiu a líderku opozície Maríu Corinu Machadovú z podnecovania k "štátnemu prevratu". Protesty v krajine si vyžiadali najmenej 25 obetí a asi 2200 osôb bolo zadržaných, informovali skupiny na ochranu ľudských práv.