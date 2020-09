Madurom omilostený opozičný politik po rokoch opustil čilskú ambasádu

Caracas 9. septembra (TASR) - Freddy Guevara, jeden z politických oponentov venezuelského prezidenta Nicolása Madura, v stredu prvýkrát po troch rokoch opustil čilskú ambasádu. Guevara patrí k tým opozičným politikom, ktorí nedávno dostali od Madura milosť, informovala agentúra AFP.



Guevara sa uchýlil na veľvyslanectvo v novembri roku 2017 po obvinení z podnecovania protivládnych pouličných nepokojov, ktoré si vyžiadali životy 125 ľudí.



V stredu, pri svojom odchode z veľvyslanectva, 34-ročný Guevara novinárom povedal, že bude pokračovať v začatom boji.



Freddy Guevara patrí k zakladajúcim členom strany Vôľa ľudu (Voluntad Popular) vedenej lídrom opozície Juanom Guaidóom. Má blízko aj k Leopoldovi Lópezovi, ktorý sa uchýlil do rezidencie španielskeho veľvyslanca v Caracase po tom, čo v apríli minulého roku viedol neúspešné vojenské povstanie proti Madurovi.



Nicolás Maduro dňa 31. augusta omilostil viac ako 100 zákonodarcov a spolupracovníkov Guaidóa. Zdôvodnil to tým, že v hlboko polarizovanej Venezuele chce pred decembrovými parlamentnými voľbami chce dosiahnuť "zmierenie". López však medzi omilostenými nebol.



Guaidó tento Madurov krok odsúdil ako pokus o "legitimizáciu frašky", ktorou podľa neho budú decembrové voľby. Hlavné opozičné sily už avizovali, že toto hlasovanie budú bojkotovať.



Spojené štáty, ktoré sú Guaidóovým hlavným podporovateľom, Madurovo udelenie milosti tiež kritizovali, pričom poukázali aj na to, že súčasný režim vo Venezuele drží v zajatí stovky politických väzňov.



USA sú jednou z viac ako 50 krajín, ktoré uznávajú predsedu Národného zhromaždenia Juana Guaidóa ako dočasného prezidenta Venezuely.



Venezuelská opozícia tvrdí, že výsledky volieb vypísaných na 6. decembra budú upravené v prospech Madurovej vládnucej socialistickej strany.