Blízkeho spojenca venezuelského prezidenta vydali na stíhanie do USA

Miami/Praia 17. októbra (TASR) - Blízky spojenec venezuelského prezidenta Nicolása Madura bol v sobotu vydaný z afrického štátu Kapverdy na trestné stíhanie do Spojených štátov. Venezuelsko-kolumbijský podnikateľ Alex Saab je podozrivý z prania špinavých peňazí.



"(Alex Saab) je v lietadle a smeruje do USA," uviedol pre agentúru AFP zdroj z podnikateľovho právneho tímu.



Podľa nemenovaného vysokopostaveného amerického predstaviteľa ho naložili do lietadla, ktoré si prenajalo ministerstvo spravodlivosti USA.



Saab, ktorý má kolumbijské aj venezuelské občianstvo, bol v roku 2019 obvinený v USA z prania špinavých peňazí.



Zadržali ho vlani v júni v ostrovnom štáte Kapverdy pri západnom pobreží Afriky, počas medzipristátia lietadla, ktorým cestoval do Iránu. Caracas neskôr uviedol, že tam išiel ako vyslanec Venezuely na diplomatickú humanitárnu misiu.



Alex Saab spolu s obchodným partnerom Álvarom Pulidom čelí v Spojených štátoch obvineniam, že zneužíval potravinovú pomoc pre Venezuelčanov postihnutých hlbokou ekonomickou krízou. Podľa amerických vyšetrovateľov previedol z Venezuely na účty v USA a ďalších krajinách približne 350 miliónov dolárov. V prípade usvedčenia mu hrozí až 20 rokov väzenia.



Kapverdy rozhodli o Saabovom vydaní napriek protestom zo strany Venezuely. Režim venezuelského prezidenta Nicolása Madura tohto podnikateľa, ktorý je držiteľom venezuelského diplomatického pasu, označuje za svojho vyslanca a dožaduje sa, aby mu bola priznaná diplomatická imunita pred trestným stíhaním.



Saabovo vydanie, ktoré Caracas označil za "únos", podľa agentúry AP zrejme ešte viac vystupňuje napätie medzi Spojenými štátmi a Venezuelou.