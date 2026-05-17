Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
< sekcia Zahraničie

Madurov spojenec Alex Saab bol opäť vydaný do USA

.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (vľavo) a Alex Saab stoja vedľa seba počas podujatia pri príležitosti výročia prevratu z roku 1958, ktorým bol zvrhnutý diktátor Marcos Pérez Jiménez, v Caracase vo Venezuele, 23. januára 2024. Foto: TASR/AP

Saab, ktorý je podnikateľom, bol prvýkrát zatknutý na Kapverdských ostrovoch v roku 2020 pre podozrenie z prania špinavých peňazí.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Caracas 17. mája (TASR) - Bývalý venezuelský minister priemyslu Alex Saab, blízky spojenec zvrhnutého prezidenta Nicolása Madura, bol v sobotu po druhýkrát vydaný do Spojených štátov, uviedla vo vyhlásení venezuelská vláda. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

Opatrenie o vyhostení bolo prijaté s ohľadom na skutočnosť, že uvedený kolumbijský občan je zapletený do páchania rôznych trestných činov v Spojených štátoch amerických, čo je verejné, všeobecne známe a medializované,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Saab, ktorý je podnikateľom, bol prvýkrát zatknutý na Kapverdských ostrovoch v roku 2020 pre podozrenie z prania špinavých peňazí a nasledujúci rok bol vydaný do Spojených štátov, ale v roku 2023 bol prepustený v rámci výmeny väzňov s Venezuelou.

Venezuelská vláda vo svojom vyhlásení výslovne neuviedla, kam Alexa Saaba deportovala, ale informovala, že jej rozhodnutie vychádzalo z viacerých prebiehajúcich trestných vyšetrovaní v USA.

54-ročný Saab si nahromadil majetok vďaka vládnym zákazkám vo Venezuele. Tento podnikateľ kolumbijského pôvodu, ktorého americkí predstavitelia dlhodobo označovali za Madurovho „poslíčka“, však upadol do nemilosti nového vedenia krajiny, ktoré sa dostalo k moci po tom, čo USA zvrhli venezuelského prezidenta. Saaba by mohli požiadať, aby svedčil proti svojmu bývalému ochrancovi, ktorý čaká na súd v Manhattane kvôli obvineniam z drogovej trestnej činnosti po tom, čo ho v januári zadržali americké ozbrojené sily.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy