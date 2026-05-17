Madurov spojenec Alex Saab bol opäť vydaný do USA
Caracas 17. mája (TASR) - Bývalý venezuelský minister priemyslu Alex Saab, blízky spojenec zvrhnutého prezidenta Nicolása Madura, bol v sobotu po druhýkrát vydaný do Spojených štátov, uviedla vo vyhlásení venezuelská vláda. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Opatrenie o vyhostení bolo prijaté s ohľadom na skutočnosť, že uvedený kolumbijský občan je zapletený do páchania rôznych trestných činov v Spojených štátoch amerických, čo je verejné, všeobecne známe a medializované,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Saab, ktorý je podnikateľom, bol prvýkrát zatknutý na Kapverdských ostrovoch v roku 2020 pre podozrenie z prania špinavých peňazí a nasledujúci rok bol vydaný do Spojených štátov, ale v roku 2023 bol prepustený v rámci výmeny väzňov s Venezuelou.
Venezuelská vláda vo svojom vyhlásení výslovne neuviedla, kam Alexa Saaba deportovala, ale informovala, že jej rozhodnutie vychádzalo z viacerých prebiehajúcich trestných vyšetrovaní v USA.
54-ročný Saab si nahromadil majetok vďaka vládnym zákazkám vo Venezuele. Tento podnikateľ kolumbijského pôvodu, ktorého americkí predstavitelia dlhodobo označovali za Madurovho „poslíčka“, však upadol do nemilosti nového vedenia krajiny, ktoré sa dostalo k moci po tom, čo USA zvrhli venezuelského prezidenta. Saaba by mohli požiadať, aby svedčil proti svojmu bývalému ochrancovi, ktorý čaká na súd v Manhattane kvôli obvineniam z drogovej trestnej činnosti po tom, čo ho v januári zadržali americké ozbrojené sily.
