Madurov súper vo voľbách nežiadal o azyl v žiadnej krajine

Caracas/Brusel 4. septembra (TASR) - Venezuelský opozičný prezidentský kandidát Edmundo González Urrutia, na ktorého bol v jeho vlasti vydaný zatykač, nepožiadal o azyl v žiadnej krajine. Pred domom Gonzáleza Urrutiu v Caracase to v utorok pred novinármi vyhlásil politikov právnik José Vicente Haro.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, šéf európskej diplomacie Josep Borrell kategoricky odmietol zatykač vydaný venezuelským súdom na Gonzáleza Urrutiu, ktorý tvrdí, že právoplatne vyhral júlové prezidentské voľby vo Venezuele.



Venezuelská Národná volebná rada však vyhlásila za víťaza volieb súčasného prezidenta Nicolása Madura, ktorý tak nastúpi do tretieho šesťročného funkčného obdobia. Tento výsledok volieb, oznámený volebnou radou naklonenou Madurovi, však spochybňuje nielen venezuelská opozícia, ale aj veľká časť medzinárodného spoločenstva.



Spojené štáty, Európska únia a niekoľko krajín Latinskej Ameriky odmietli uznať výsledok bez toho, aby im Venezuela poskytla podrobné výsledky hlasovania.



González Urrutia, diplomat na dôchodku, ktorý na poslednú chvíľu vo voľbách ako kandidát nahradil opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú, sa od volieb skrýva.



Venezuelská prokuratúra v utorok uviedla, že súd vyhovel jej žiadosti o vydanie zatykača na Gonzáleza Urrutiu za "závažné zločiny". Tieto údajné zločiny podľa nej pramenili z toho, že opozícia trvala na tom, že Maduro a jeho spojenci "ukradli" prezidentské voľby konané 28. júla.



Hovorca americkej Rady národnej bezpečnosti John Kirby v utorok na brífingu vyhlásil, že Spojené štáty a ich spojenci odsudzujú "neoprávnený zatykač" na Edmunda Gonzáleza Urrutiu.



Podľa Kirbyho je to len ďalší príklad Madurovej snahy udržať si moc silou.



Spojené štáty, ktoré naliehali na venezuelské úrady, aby zverejnili podrobné výsledky hlasovania v prezidentských voľbách, v pondelok zadržali Madurovo lietadlo v Dominikánskej republike a varovali aj pred ďalšími krokmi proti prezidentovi Venezuely.



Americké ministerstvo spravodlivosti ešte v pondelok uviedlo, že Madurova vláda kúpila lietadlo za 13 miliónov dolárov v rozpore s americkými sankciami prostredníctvom fiktívnej spoločnosti.



Hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller na brífingu upozornil, že USA "zvažujú celý rad možností, ako ukázať Madurovi a jeho predstaviteľom, že ich nezákonné a represívne činy vo Venezuele majú dôsledky".



Zatykač na opozičného kandidáta prezidentských volieb vo Venezuele ostro odsúdil aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorý obvinil Venezuelu zo snahy "udusiť slobodu".



Podľa vyhlásenia ministerstva si Tajani predvolal chargé d'affaires venezuelského veľvyslanectva v Ríme, aby mu tlmočil "silné znepokojenie" Talianska nad celou situáciou.