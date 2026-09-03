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Madurovci na súde tvrdia, že majú imunitu a čakajú zamietnutie žaloby
Súd s Madurom (63) a jeho manželkou (69) by sa mal začať 1. júna 2027.
Autor TASR
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New York 3. septembra (TASR) - Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová v stredu požiadali amerického sudcu, aby zamietol obžalobu voči nim pre pašovanie drog. Ich obhajoba tvrdí, že majú imunitu. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.
„Žiaden americký súd doteraz nikdy neviedol trestné pojednávanie proti zahraničnému vodcovi, ktorého uznávala za úradujúcu hlavu štátu jeho vlastná krajina v čase, keď boli obvinenia vznesené,“ tvrdia právnici v dokumentoch, ktoré boli predložené federálnemu súdu na Manhattane. Sudca je preto podľa obhajoby zo zákona povinný obžalobu zamietnuť.
„Nie je to náhoda dejín. Odráža to pravidlo staršie než zvykové právo: hlavy štátov sú oslobodené z trestného konania pred akýmkoľvek národným súdom okrem vlastného,“ dodali.
V samostatných dokumentoch podaných v stredu právnici Floresovej argumentovali, že na základe štátnej imunity aj ona má imunitu voči stíhaniu v USA.
Súd s Madurom (63) a jeho manželkou (69) by sa mal začať 1. júna 2027. Sudca Alvin K. Hellerstein stanovil termín pojednávaní o návrhoch na zamietnutie obžaloby na 17. novembra.
Venezuelského exprezidenta zadržali špeciálne americké jednotky počas operácie v januári a uniesli ho z jeho rezidencie v Caracase do Spojených štátov. Odvtedy je spolu s manželkou zadržiavaný vo väzení v newyorskom Brooklyne. Ak súd uzná, že boli súčasťou sprisahania zameraného na pašovanie kokaínu do USA, hrozí im doživotie. Obaja však trvajú na svojej nevine.
„Žiaden americký súd doteraz nikdy neviedol trestné pojednávanie proti zahraničnému vodcovi, ktorého uznávala za úradujúcu hlavu štátu jeho vlastná krajina v čase, keď boli obvinenia vznesené,“ tvrdia právnici v dokumentoch, ktoré boli predložené federálnemu súdu na Manhattane. Sudca je preto podľa obhajoby zo zákona povinný obžalobu zamietnuť.
„Nie je to náhoda dejín. Odráža to pravidlo staršie než zvykové právo: hlavy štátov sú oslobodené z trestného konania pred akýmkoľvek národným súdom okrem vlastného,“ dodali.
V samostatných dokumentoch podaných v stredu právnici Floresovej argumentovali, že na základe štátnej imunity aj ona má imunitu voči stíhaniu v USA.
Súd s Madurom (63) a jeho manželkou (69) by sa mal začať 1. júna 2027. Sudca Alvin K. Hellerstein stanovil termín pojednávaní o návrhoch na zamietnutie obžaloby na 17. novembra.
Venezuelského exprezidenta zadržali špeciálne americké jednotky počas operácie v januári a uniesli ho z jeho rezidencie v Caracase do Spojených štátov. Odvtedy je spolu s manželkou zadržiavaný vo väzení v newyorskom Brooklyne. Ak súd uzná, že boli súčasťou sprisahania zameraného na pašovanie kokaínu do USA, hrozí im doživotie. Obaja však trvajú na svojej nevine.