MAE: Chudobnejšie štáty musia dávať na zelenú energiu sedemkrát viac

Paríž 21. júna (TASR) - Investície do zelenej energie v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách sa musia v záujme dohodnutých klimatických cieľov zvýšiť najmenej sedemnásobne – zo súčasných necelých 240 miliárd eur ročne na viac ako 1,8 bilióna eur. Píše sa to v správe Medzinárodnej agentúry pre energetiku (MAE). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa MAE by sa malo v týchto štátoch investovať do štyroch oblastí. Viac ako tretina financií by mala smerovať do výroby nízkoemisnej energie, najmä solárnej a veternej energie. Ďalšia tretina sa má použiť na zlepšenie účinnosti v sektoroch konečnej spotreby, ako je chladenie či elektrická doprava. Štvrtina investícií je potrebná do elektrických sietí a skladovacích kapacít a necelých desať percent na nízkoemisné palivá a zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS) – čo je proces, ktorým sa odstraňuje CO2 zo splodín plynových a uhoľných elektrární či z ťažkého priemyslu.



V správe medzinárodnej agentúry sa uvádza, že potenciál na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v Afrike existuje. Najmenej 40 percent svetového slnečného žiarenia dopadá na planétu v oblasti subsaharskej Afriky, avšak aj Holandsko v súčasnosti dokáže vyrobiť viac elektriny zo slnka a aj Čína v minulom roku nainštalovala desaťnásobne viac fotovoltických zariadení v porovnaní s celým africkým kontinentom. Slnečná energia v súčasnosti predstavuje najlacnejší zdroj výroby elektriny.



Financovanie zelenej energie v chudobnejších štátoch je kľúčové pri dosahovaní medzinárodných klimatických cieľov, povedal výkonný riaditeľ MAE Fatih Birol. Podľa neho je dobrou správou, že sa investície do čistej energie každoročne zvyšujú, avšak 90 percent z nich pochádza z vyspelých štátov a Číny, pričom chudobné krajiny prispievajú iba desiatimi percentami.



V Paríži sa bude vo štvrtok a piatok konať Summit o novom svetovom finančnom pakte, ktorého cieľom je získať podporu pre zmenu štruktúry finančných tokov z bohatých do chudobnejších štátov. Tá súčasná pochádza ešte z polovice minulého storočia.



Spomedzi 800 miliónov ľudí bez elektriny a 2,4 miliardy ľudí bez prístupu k čistým energiám na varenie žijú takmer všetci v chudobných a rozvíjajúcich sa krajinách. Pri súčasnom nastavení až tretina nárastu spotreby energie v týchto krajinách pôjde na vrub spaľovania fosílnych palív, ktoré je hlavnou príčinou globálneho otepľovania, varovala MAE.