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MAEE: KĽDR rozširuje svoj závod na obohacovanie uránu v Jongbjone
Rozširovanie severokórejského programu obohacovania uránu podľa riaditeľa MAAE naďalej vyvoláva vážne obavy.
Autor TASR
Viedeň 18. novembra (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) vybudovala prístavbu k svojmu závodu na obohacovanie uránu v jadrovom komplexe Jongbjon, pričom naďalej rozširuje výrobu jadrového materiálu vhodného na zbrojné účely, upozornil v stredu generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
KĽDR už vykonala viacero jadrových skúšok a pravdepodobne naďalej vyrába dve látky, z ktorých je možné vyrobiť jadrové zbrane – vysoko obohatený urán a plutónium.
MAAE nemá prístup do Severnej Kórey odvtedy, čo Pchjongjang v roku 2009 vyhostil jej inšpektorov. Agentúra teraz túto krajinu sleduje hlavne prostredníctvom satelitných snímok.
„Od polovice septembra 2026 prebieha výstavba ďalšej prístavby k pôvodnému zariadeniu na obohacovanie uránu v Jongbjone, pričom vonkajšia časť novej prístavby bola dokončená koncom októbra 2026,“ uviedol Grossi bez ďalších podrobností vo vyhlásení na štvrťročnom zasadnutí Rady guvernérov MAAE, ktorú tvoria zástupcovia 35 krajín.
Rozširovanie severokórejského programu obohacovania uránu podľa riaditeľa MAAE naďalej vyvoláva vážne obavy. Agentúra tiež „zaznamenala náznaky“, že 5-megawattový jadrový reaktor v Jongbjone, ktorý Severná Kórea používa na výrobu plutónia z vyhoreného paliva, pravdepodobne naďalej funguje a nachádza sa v siedmom ožarovacom cykle, po ktorom by sa vyhorené palivo odstránilo na účely opätovného spracovania. Ďalší reaktor na ľahkú vodu v Jongbjone je v prevádzke od apríla tohto roka.
KĽDR už vykonala viacero jadrových skúšok a pravdepodobne naďalej vyrába dve látky, z ktorých je možné vyrobiť jadrové zbrane – vysoko obohatený urán a plutónium.
MAAE nemá prístup do Severnej Kórey odvtedy, čo Pchjongjang v roku 2009 vyhostil jej inšpektorov. Agentúra teraz túto krajinu sleduje hlavne prostredníctvom satelitných snímok.
„Od polovice septembra 2026 prebieha výstavba ďalšej prístavby k pôvodnému zariadeniu na obohacovanie uránu v Jongbjone, pričom vonkajšia časť novej prístavby bola dokončená koncom októbra 2026,“ uviedol Grossi bez ďalších podrobností vo vyhlásení na štvrťročnom zasadnutí Rady guvernérov MAAE, ktorú tvoria zástupcovia 35 krajín.
Rozširovanie severokórejského programu obohacovania uránu podľa riaditeľa MAAE naďalej vyvoláva vážne obavy. Agentúra tiež „zaznamenala náznaky“, že 5-megawattový jadrový reaktor v Jongbjone, ktorý Severná Kórea používa na výrobu plutónia z vyhoreného paliva, pravdepodobne naďalej funguje a nachádza sa v siedmom ožarovacom cykle, po ktorom by sa vyhorené palivo odstránilo na účely opätovného spracovania. Ďalší reaktor na ľahkú vodu v Jongbjone je v prevádzke od apríla tohto roka.