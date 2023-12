Maersk a Hapag-Lloyd prerušujú plavby svojich lodí cez Červené more

Washington/Londýn 15. decembra (TASR) - Dánska lodná spoločnosť Maersk v piatok oznámila, že až do odvolania pozastavuje všetky plavby cez Červené more. Toto rozhodnutie prišlo po sérii raketových útokov na jej lode, ktoré prichádzali zo severného Jemenu a sú pripisované tamojším húsíjským povstalcom podporovaným Iránom.



Podľa agentúry AFP pozastavenie všetkej kontajnerovej dopravy v Červenom mori v piatok oznámila aj nemecká dopravná spoločnosť Hapag-Lloyd. Jej rozhodnutie platí do 18. decembra a dôvodom preň je tiež útok jemenských povstalcov na jedno z plavidiel spoločnosti Hapag-Lloyd.



Húsíovia pred časom deklarovali svoju podporu palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas a varovali, že budú útočiť na lode, ktoré smerujú do izraelských vôd a prístavov.



Červené more je pritom jednou z najdôležitejších trás na svete pre prepravu ropy a paliva.



"Nedávne útoky na komerčné plavidlá v tejto oblasti sú alarmujúce a predstavujú významnú hrozbu pre bezpečnosť námorníkov," uviedla spoločnosť Maersk vo vyhlásení, ktoré získala aj britská stanica BBC.



Spoločnosť objasnila, že po posledných incidentoch zo štvrtka a piatka nariadila posádkam všetkých svojich plavidiel v oblasti, ktoré by sa mali plaviť cez úžinu Báb al-Mandab, aby až do odvolania pozastavili svoju plavbu.



Prieliv Báb al-Mandab je dôležitou dopravnou cestou, ktorou (okrem Suezského prieplavu) musia preplávať všetky lode na trase medzi Stredozemným morom a Indickým oceánom. V prípade, že sa lode Suezskému prieplavu vyhnú, sú nútené absolvovať oveľa dlhšie trasy, napríklad okolo južnej Afriky.



Báb al-Mandab leží medzi Jemenom na Arabskom polostrove a Džibutskom a Eritreou na africkom pobreží. Je široký 32 kilometrov a je známy tým, že plavba cezeň je pomerne nebezpečná. Ročne sa ním preplaví asi 17.000 lodí s komoditami predstavujúcimi asi 10 percent svetového obchodu.



Americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ktorý je momentálne na Blízkom východe, pred oznámením spoločnosti Maersk vyhlásil, že húsíovia ohrozujú slobodu plavby v Červenom mori, ktorá je životne dôležitá pre prepravu ropy a rôznych druhov tovaru.



Sullivan avizoval, že Spojené štáty spolupracujú s medzinárodným spoločenstvom, s partnermi v regióne a na celom svete na riešení tejto hrozby.