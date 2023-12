Maersk v reakcii na útok húsíov pozastavuje plavby v Červenom mori

Kodaň 31. decembra (TASR) – Prepravná spoločnosť Maersk opäť pozastavuje plavby svojich lodí v Červenom mori. Dôvodom sú dva útoky jemenských povstalcov húsíov na jednu z jej lodí za 24 hodín. TASR o tom informuje na základe nedeľných správ agentúr DPA a AFP.



"Vo svetle incidentu a v záujme získania dostatku času na vyšetrenie jeho podrobností a ďalšie vyhodnotenie bezpečnostnej situácie sme sa rozhodli pozastaviť na nasledujúcich 48 hodín tranzit (Červeným) morom," uviedla spoločnosť Maersk vo vyhlásení.



Kontajnerovú loď Maersk Hangzhou plaviacu sa pod vlajkou Singapuru v sobotu večer zasiahla raketa po tom, ako na trase zo Singapuru do Suezu v Egypte preplávala úžinou Báb al-Mandab. Loď najskôr pokračovala v plavbe, neskôr na ňu zaútočili štyri člny s húsíjmi, ktoré na loď spustili paľbu a pokúsili sa ju obsadiť. Ozbrojený sprievod lode paľbu opätoval. Útok sa podarilo odraziť vďaka zásahu vrtuľníkov amerického námorníctva, ktoré zničili tri člny. Štvrtý z mesta incidentu ušiel.



Dánska spoločnosť Maersk 15. decembra oznámila, že až do odvolania pozastavuje všetky plavby cez Červené more v reakcii na útoky, ktoré sú pripisované húsíjským povstalcom podporovaným Iránom. Spoločnosť však plavby počas uplynulého týždňa obnovila po tom, ako pod vedením Spojených štátov vznikla medzinárodná námorná misia na ochranu lodí využívajúcich túto námornú trasu.