Mafiána, u ktorého našli ukradnuté maľby Van Gogha, zadržali v Dubaji

Rím 20. augusta (TASR) - Jedného z najhľadanejších mužov v Taliansku, údajného obchodníka s kokaínom podozrivého, že na čiernom trhu kúpil dve ukradnuté maľby od Vincenta van Gogha, zadržali v Dubaji. Oznámila to vo štvrtok talianska polícia.



Raffaele Imperiale, 46-ročný údajný líder neapolského mafiánskeho syndikátu Camorra, skončil v rukách polície 4. augusta. V Spojených arabských emirátoch (SAE) je vo väzbe, pokým Taliansko neukončí kroky potrebné na jeho vydanie.



Talianske orgány po ňom vyhlásili pátranie v januári 2016 pre obvinenia z prania peňazí a medzinárodného obchodovania s drogami. Bol považovaný za jedného z najnebezpečnejších Talianov unikajúcich pred zákonom, napísala agentúra AP.



"Podarilo sa mu vybudovať pôsobivú sieť medzinárodného obchodu s drogami, najmä s kokaínom," uviedla talianska polícia. Podľa vyšetrovateľov sa Imperiale zapojil do obchodovania s drogami pred dvoma desaťročiami ako "medzinárodný sprostredkovateľ" s kontaktmi vo vplyvných klanoch Camorry, ktoré prežili násilné spory medzi neapolskými mafiánmi.



Podľa talianskych médií žil Imperiale desať rokov v holandskom Amsterdame, kde údajne riadil dodávky drog do Talianska, a následne sa presťahoval do Madridu a napokon Dubaja. Sám sa netajil, že v tomto emiráte žije už niekoľko rokov.



V roku 2016 v dome na jeho pozemku na jeho rodnom neapolskom predmestí Castellamare di Stabia našla talianska finančná polícia ukryté dva Van Goghove maľby, ktoré v roku 2002 ukradli z amsterdamského múzea. Imperiale tento rok poskytol rozhovor neapolskému denníku Il Mattino, v ktorom poprel akékoľvek spojenie s krádežou v múzeu a tvrdil, že maľby zakúpil, keďže cena bola výhodná a on je vášnivým milovníkom umenia.



Talianski mafiáni disponujúcimi množstvom financií z obchodu s drogami podľa vyšetrovateľov v čoraz väčšej miere investujú do umenia, nehnuteľností a legitímnych podnikov ako hotely, reštaurácie či lekárne.



Krátko pred nálezom malieb Van Gogha talianska finančná polícia zhabala približne 40 domov v Španielsku, ktoré podľa nej Imperiale získal pomocou nelegálnych príjmov.



V roku 2013 zadržali jeho blízkeho spolupracovníka, ktorý mal na starosti dovoz kokaínu z Venezuely, čo viedlo k zadržaniu 1330 kilogramov tejto drogy v Paríži.