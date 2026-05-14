Magazín Time Out vyhlásil najlepšie mesto na svete v oblasti kultúry
Na druhom mieste skončil Paríž, na treťom New York.
Autor TASR
Londýn 13. mája (TASR) - Globálny online magazín Time Out vyhlásil Londýn za najlepšie mesto na svete z hľadiska kultúry. Britská metropola bola ocenená za svoju rozsiahlu, vysoko kvalitnú a prístupnú kultúrnu scénu, ktorá zahŕňa „divadlo, umelecké galérie, múzeá, literárne festivaly, živú hudbu a komédiu“, uviedla v stredu stanica BBC News.
Rebríček vznikol na základe výsledkov prieskumu na vzorke viac ako 24.000 obyvateľov miest po celom svete, vychádza tiež z názorov výboru odborníkov a redaktorov magazínu Time Out. Na druhom mieste skončil Paríž, na treťom New York.
Justine Simonsová, zástupkyňa starostu pre kultúru a kreatívny priemysel, uviedla, že Londýn je „svetové kultúrne hlavné mesto“. „Kultúra je naša DNA. Pre londýnsku ekonomiku to predstavuje hodnotu 64 miliárd libier. Je to dôvod, prečo sem prichádza väčšina turistov,“ dodala.
Podľa jej slov je dostupnosť kultúry v hlavnom meste veľmi dôležitá. „V Londýne môžete vidieť naozaj všetko. Môžete zájsť do malého nezávislého klubu, môžete ísť na veľký koncert, môžete objaviť umenie na parkovisku v Peckhame, môžete navštíviť Tate Modern. Je to dynamika, ktorú vytvára spolupráca všetkých týchto tvorivých disciplín,“ vyhlásila.
„Bezplatné múzeá a galérie sú absolútny základ nášho úspechu ako kultúrneho hlavného mesta. Je nesmierne dôležité, aby mal každý prístup ku kultúre,“ zdôraznila.
Lewis Corner, vedúci úseku pre Spojené kráľovstvo v Time Out, tento názor podporil a uviedol, že hlavné mesto ponúka „neuveriteľný bezplatný vstup do niekoľkých z najlepších inštitúcií na svete“. Podľa výsledkov prieskumu 90 percent Londýnčanov oceňuje prístupnosť a cenovú dostupnosť umenia v hlavnom meste.
