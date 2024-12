Magazín Time vyhlásil Donalda Trumpa druhýkrát za osobnosť roka

New York 12. decembra (TASR) – Renomovaný americký týždenník Time vo štvrtok vyhlásil zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa za osobnosť roka. Zaradil sa tak do úzkej skupiny ľudí, ktorým sa to podarilo dvakrát, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Časopis v zdôvodnení svojho výberu uviedol, že Trumpovi sa podaril "návrat historických rozmerov“ a je hnacou silou nového smerovania politiky. Pretvoril tiež funkciu amerického prezidenta a zmenil úlohu Spojených štátov vo svete.



"Sme svedkami oživenia populizmu, prehlbujúcej sa nedôvery v inštitúcie, ktoré formovali minulé storočie, a oslabovania viery, že liberálne hodnoty povedú k lepšiemu životu väčšiny ľudí. Trump sa na tom jednak aktívne podieľa, a jednak z toho ťaží," uviedol magazín vo vyhlásení.



Držiteľmi dvoch titulov osobnosti roka sú aj bývalí americkí prezidenti Bill Clinton, Barack Obama a George W. Bush. Všetci pôsobili v Bielom dome dve funkčné obdobia.



Trump, ktorý vo voľbách z 5. novembra porazil demokratickú viceprezidentku Kamalu Harrisovú, je na titulnej strane časopisu s výraznou červenou kravatou a zamyslenou pózou. Prvýkrát sa tam ocitol v roku 2016 takisto po víťazstve v prezidentských voľbách, v ktorých vtedy porazil demokratku Hillary Clintonovú.



Trumpa v máji tohto roku odsúdili za trestný čin falšovania obchodných záznamov. Stane sa tak prvým právoplatne odsúdeným prezidentom USA. Počas tohtoročne predvolebnej kampane naňho raz spáchali atentát a jednému sa podarilo zabrániť. Do Bieleho domu sa navyše vráti posilnený, keďže republikáni budú mať väčšinu v oboch komorách Kongresu.



Medzi kandidátmi na tohtoročný titul boli aj miliardár Elon Musk, ktorý výrazne podporoval Trumpa v jeho tohtoročnej kampani, ako aj Kamala Harrisová, riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg, mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, americký herec, moderátor a autor jedného z najpopulárnejších podcastov na svete Joe Rogan, predseda Rady guvernérov Federálneho rezervného systému USA Jerome Powell, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Julija Navaľná, manželka zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, a princezná z Walesu Kate Middletonová.



Minulý rok vybral magazín Time za osobnosť roka americkú speváčku Taylor Swiftovú - bola prvou osobnosťou ocenenou za svoje umelecké úspechy. Rok predtým sa na titulke časopisu ocitol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, v roku 2021 to bol Elon Musk a v roku 2020 Joe Biden a Kamala Harrisová.



Titul osobnosť roka vyhlasuje magazín Time od roku 1927. Napriek názvu ho môže získať aj skupina osôb, nápad či neživý objekt, ktorý "v dobrom, ale aj v zlom" ovplyvnil udalosti uplynulého roka.