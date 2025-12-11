< sekcia Zahraničie
Magazín Time za osobnosť roka vyhlásil architektov umelej inteligencie
Jednotlivci, ktorí vymysleli, navrhli a skonštruovali túto technológiu, mali tento rok najväčší vplyv na naše životy, napísal šéfredaktor Sam Jacobs.
Autor TASR
New York 11. decembra (TASR) - Magazín Time vo štvrtok vyhlásil za osobnosť roka takzvaných architektov umelej inteligencie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a magazínu Time.
Jednotlivci, ktorí vymysleli, navrhli a skonštruovali túto technológiu, mali tento rok najväčší vplyv na naše životy, napísal šéfredaktor Sam Jacobs. Architekti AI sú podľa neho ľudstvo ohromujú, ale i znepokojujú.
Medzi ocenenými, ktorí „sa chopili kormidla dejín, vyvíjali technológie a robili rozhodnutia, ktoré menia informačný priestor, klímu i naše životy“, sú napríklad generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang, šéf OpenAI Sam Altman alebo riaditeľ xAI Elon Musk.
„Preorientovali vládnu politiku, zmenili geopolitickú rivalitu a do domácností priniesli roboty. Umelá inteligencia sa stala pravdepodobne najdôležitejším nástrojom v súťaži medzi veľmocami od príchodu jadrových zbraní,“ napísal magazín Time.
„(V minulosti) sme vyberali jednotlivcov, ale taktiež skupiny, viac žien než si naši zakladatelia dokázali predstaviť (aj keď stále nie dostatok) a vo výnimočných prípadoch i koncepty: v roku 1988 ohrozenú Zem alebo osobný počítač v roku 1982,“ pripomenul Sam Jacobs.
Medzi kandidátmi na tohtoročný titul boli podľa agentúry AP aj pápež Lev XIV., americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu či novozvolený primátor New Yorku Zohran Mamdani.
Jednotlivci, ktorí vymysleli, navrhli a skonštruovali túto technológiu, mali tento rok najväčší vplyv na naše životy, napísal šéfredaktor Sam Jacobs. Architekti AI sú podľa neho ľudstvo ohromujú, ale i znepokojujú.
Medzi ocenenými, ktorí „sa chopili kormidla dejín, vyvíjali technológie a robili rozhodnutia, ktoré menia informačný priestor, klímu i naše životy“, sú napríklad generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang, šéf OpenAI Sam Altman alebo riaditeľ xAI Elon Musk.
„Preorientovali vládnu politiku, zmenili geopolitickú rivalitu a do domácností priniesli roboty. Umelá inteligencia sa stala pravdepodobne najdôležitejším nástrojom v súťaži medzi veľmocami od príchodu jadrových zbraní,“ napísal magazín Time.
„(V minulosti) sme vyberali jednotlivcov, ale taktiež skupiny, viac žien než si naši zakladatelia dokázali predstaviť (aj keď stále nie dostatok) a vo výnimočných prípadoch i koncepty: v roku 1988 ohrozenú Zem alebo osobný počítač v roku 1982,“ pripomenul Sam Jacobs.
Medzi kandidátmi na tohtoročný titul boli podľa agentúry AP aj pápež Lev XIV., americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu či novozvolený primátor New Yorku Zohran Mamdani.