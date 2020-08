Francúzsky magazín zverejnil obrázky poslankyne ako otrokyne

Paríž 31. augusta (TASR) - Francúzska prokuratúra otvorila v pondelok vyšetrovanie obvinení z rasizmu po tom, čo krajne pravicový týždenník Valeurs Actuelles zverejnil obrázky znázorňujúce černošskú poslankyňu Daniele Obonovú ako otrokyňu a vyvolal tým v celej krajine pobúrenie. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Týždenník Valeurs Actuelles spustil búrlivú výmenu názorov po zverejnení obrázkov ľavicovej poslankyne Obonovej s reťazou pripevnenou na železnom obojku okolo jej krku.



Začalo sa predbežné vyšetrovanie "útokov rasistickej povahy", uviedol parížsky prokurátor Rémy Heitz vo vyhlásení.



Úrad francúzskeho prezidenta cez víkend informoval, že prezident Emmanuel Macron zatelefonoval Obonovej, ktorá patrí do krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), a "vyjadril svoje jasné odsúdenie akejkoľvek podoby rasizmu".



Premiér Jean Castex povedal, že sú to "odporné obrázky, ktoré volajú po odsúdení", a že Obonovú uistil o podpore vlády.



Obonová na Twitteri napísala: "Krajná pravica - hnusná, hlúpa a krutá. Stručne - nezaprela sa."



Magazín Valeurs Actuelles, vnímaný ako sympatizant krajnej pravice, však poprel, že obrázky sú rasistické.



Uviedol, že sedemstranový článok týkajúci sa Obonovej bol vymyslenou fikciou. "Bol fiktívny..., ale určite nie zákerný," dodal magazín.



Francúzsko zažilo v júni a júli niekoľko protestov proti rasovej nespravodlivosti a koloniálnej a policajnej brutalite. Inšpiráciou bolo hnutie Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží) a smrť Afroameričana Georgea Floyda pod kolenom policajta v USA.



Centrista Macron zdvihol obočia, keď dal vlani rozhovor týždenníku Valeurs Actuelles a pochválil ho ako "dobrý magazín".



Macron sa zaviazal, že vykorení rasizmus zo spoločnosti. Zároveň vyhlásil, že Francúzsko nebude odstraňovať sochy spájané s koloniálnym obdobím alebo s obchodovaním s otrokmi, ako sa to nedávno dialo v iných krajinách.