< sekcia Zahraničie
Magdeburg si pripomína obete útoku na vianočné trhy
Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a jedného chlapca.
Autor TASR
Magdeburg 20. decembra (TASR) - Východonemecké mesto Magdeburg v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko si v sobotu pripomína šesť obetí na životoch a stovky zranených presne rok po teroristickom útoku na tamojšie vianočné trhy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ráno sa uskutočnila bohoslužba v magdeburskom kostole Johanniskirche, na ktorej sa prítomným prihovorili okrem iných aj jedna žena, ktorá spomínaný útok prežila, ako aj kaplán a lekár, ktorí bezprostredne po útoku poskytli podporu a pomoc. Spoločne zdôraznili solidaritu a veľkú ochotu pomôcť.
„Jednu vec nám to ukázalo: sme tu jeden pre druhého, držíme spolu a postavíme sa za seba. Napriek hroznému zločinu si nenecháme vziať Vianoce,“ uviedla žena.
Ako dodala, na magdeburských vianočných trhoch sa 20. decembra 2024 v priebehu jednej minúty a štyroch sekúnd všetko zmenilo.
Pár sekúnd pred útokom definovali pokojnú scénu trhov farebné svetielka, kolotoče, žiariace detské oči, bezstarostnosť a vône vareného vína a pečiva. Vozidlo páchateľa vzápätí vymrštilo ľudí do vzduchu a vypukol chaos, cituje DPA.
„Tie výkriky nám znejú v hlavách dodnes,“ dodala s tým, že mesto malo šťastie, keďže mnohí ľudia na mieste neváhali pomôcť vrátane okoloidúcich, hasičov, zdravotných sestier, opatrovateľov a lekárov.
„Moje osobné poďakovanie patrí všetkým záchranárom,“ zdôraznila.
Kancelár Friedrich Merz sa podľa očakávania zúčastní na večerne spomienke na obete spoločne so zranenými a príbuznými obetí a prednesie prejav. Očakáva sa aj účasť premiéra Saska-Anhaltska Reinera Haseloffa, spresňuje DPA.
Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a jedného chlapca. V čase útoku sedel za volantom auta 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin, lekár zo Saudskej Arábie.
Necelý rok po tejto tragédii otvorili v novembri vianočné trhy, ktorých usporiadanie umožnilo sprísnenie bezpečnostných opatrení. Mesto a organizátori investovali najmenej 250.000 eur do nových bezpečnostných systémov. Nakúpili aj betónové panely, ktoré majú zabrániť vjazdu áut na trhy.
Ráno sa uskutočnila bohoslužba v magdeburskom kostole Johanniskirche, na ktorej sa prítomným prihovorili okrem iných aj jedna žena, ktorá spomínaný útok prežila, ako aj kaplán a lekár, ktorí bezprostredne po útoku poskytli podporu a pomoc. Spoločne zdôraznili solidaritu a veľkú ochotu pomôcť.
„Jednu vec nám to ukázalo: sme tu jeden pre druhého, držíme spolu a postavíme sa za seba. Napriek hroznému zločinu si nenecháme vziať Vianoce,“ uviedla žena.
Ako dodala, na magdeburských vianočných trhoch sa 20. decembra 2024 v priebehu jednej minúty a štyroch sekúnd všetko zmenilo.
Pár sekúnd pred útokom definovali pokojnú scénu trhov farebné svetielka, kolotoče, žiariace detské oči, bezstarostnosť a vône vareného vína a pečiva. Vozidlo páchateľa vzápätí vymrštilo ľudí do vzduchu a vypukol chaos, cituje DPA.
„Tie výkriky nám znejú v hlavách dodnes,“ dodala s tým, že mesto malo šťastie, keďže mnohí ľudia na mieste neváhali pomôcť vrátane okoloidúcich, hasičov, zdravotných sestier, opatrovateľov a lekárov.
„Moje osobné poďakovanie patrí všetkým záchranárom,“ zdôraznila.
Kancelár Friedrich Merz sa podľa očakávania zúčastní na večerne spomienke na obete spoločne so zranenými a príbuznými obetí a prednesie prejav. Očakáva sa aj účasť premiéra Saska-Anhaltska Reinera Haseloffa, spresňuje DPA.
Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a jedného chlapca. V čase útoku sedel za volantom auta 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin, lekár zo Saudskej Arábie.
Necelý rok po tejto tragédii otvorili v novembri vianočné trhy, ktorých usporiadanie umožnilo sprísnenie bezpečnostných opatrení. Mesto a organizátori investovali najmenej 250.000 eur do nových bezpečnostných systémov. Nakúpili aj betónové panely, ktoré majú zabrániť vjazdu áut na trhy.