Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. december 2025Meniny má Dagmar
< sekcia Zahraničie

Magdeburg si pripomína obete útoku na vianočné trhy

.
Ľudia stoja pred kostolom sv. Jána (Johanneskirche), kde je pietne miesto za obete útoku, ktorí prišli o život na vianočných trhoch v nemeckom meste Magdeburg. Foto: TASR/DPA

Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a jedného chlapca.

Autor TASR
Magdeburg 20. decembra (TASR) - Východonemecké mesto Magdeburg v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko si v sobotu pripomína šesť obetí na životoch a stovky zranených presne rok po teroristickom útoku na tamojšie vianočné trhy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ráno sa uskutočnila bohoslužba v magdeburskom kostole Johanniskirche, na ktorej sa prítomným prihovorili okrem iných aj jedna žena, ktorá spomínaný útok prežila, ako aj kaplán a lekár, ktorí bezprostredne po útoku poskytli podporu a pomoc. Spoločne zdôraznili solidaritu a veľkú ochotu pomôcť.

Jednu vec nám to ukázalo: sme tu jeden pre druhého, držíme spolu a postavíme sa za seba. Napriek hroznému zločinu si nenecháme vziať Vianoce,“ uviedla žena.

Ako dodala, na magdeburských vianočných trhoch sa 20. decembra 2024 v priebehu jednej minúty a štyroch sekúnd všetko zmenilo.

Pár sekúnd pred útokom definovali pokojnú scénu trhov farebné svetielka, kolotoče, žiariace detské oči, bezstarostnosť a vône vareného vína a pečiva. Vozidlo páchateľa vzápätí vymrštilo ľudí do vzduchu a vypukol chaos, cituje DPA.

Tie výkriky nám znejú v hlavách dodnes,“ dodala s tým, že mesto malo šťastie, keďže mnohí ľudia na mieste neváhali pomôcť vrátane okoloidúcich, hasičov, zdravotných sestier, opatrovateľov a lekárov.

Moje osobné poďakovanie patrí všetkým záchranárom,“ zdôraznila.

Kancelár Friedrich Merz sa podľa očakávania zúčastní na večerne spomienke na obete spoločne so zranenými a príbuznými obetí a prednesie prejav. Očakáva sa aj účasť premiéra Saska-Anhaltska Reinera Haseloffa, spresňuje DPA.

Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a jedného chlapca. V čase útoku sedel za volantom auta 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin, lekár zo Saudskej Arábie.

Necelý rok po tejto tragédii otvorili v novembri vianočné trhy, ktorých usporiadanie umožnilo sprísnenie bezpečnostných opatrení. Mesto a organizátori investovali najmenej 250.000 eur do nových bezpečnostných systémov. Nakúpili aj betónové panely, ktoré majú zabrániť vjazdu áut na trhy.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

ULICAMI BRATISLAVY: Trojjazyčné mesto: Prešporok - Pozsony - Pressburg

Raši: Ak by sa poslanci správali slušne, etický kódex NRSR by nechýbal