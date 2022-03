Magistrát Kyjeva: Útok na závod Antonov usmrtil dvoch ľudí

Kyjev 14. marca (TASR) - Dve obete na životoch a sedem zranených si vyžiadal pondelkový útok na podnik vyrábajúci lietadlá Antonov v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Zasiahnutá bola aj neďaleká obytná budova. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie magistrátu ukrajinskej metropoly na sociálnej sieti Telegram.



Po útoku na továreň vypukol podľa kyjevskej mestskej správy obrovský požiar. Internetový portál strana.news zverejnil fotografie a videá s mohutným kúdolom dymu stúpajúcim z fabriky. Na mieste sa nachádzajú záchranárske zložky.



Počas ďalšieho útoku na inú obytnú budovu prišla v pondelok v Kyjeve o život jedna osoba a 12 bolo zranených, uviedla správa mesta.



Továreň Antonov na výrobu lietadiel nachádzajúca sa na severozápade Kyjeva je najväčšou svojho druhu na Ukrajine a je známa predovšetkým výrobou obrovských nákladných, ale tiež osobných lietadiel.



Kyjevský magistrát opätovne vyzval obyvateľov, aby sa v prípade leteckého poplachu ukryli na bezpečnom mieste. Naďalej je v platnosti stanné právo. Všade tam, kde je to možné, premáva v čase od 08.00 h do 19.00 h (07.00 do 18.00 h SEČ) verejná doprava.