Magnát Rupert Murdoch odchádza z televízie Fox a z News Corp

New York 21. septembra (TASR) - Mediálny magnát Rupert Murdoch odstupuje z vedenia materskej spoločnosti televízie Fox a multimediálneho holdingu News Corp. Murdoch sa stane emeritným predsedom predstavenstiev oboch spoločností. Vedenie firiem prevezme jeho syn Lachlan. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



"Sme vďační, že bude slúžiť ako emeritný predseda predstavenstva, pričom vieme, že obom spoločnostiam bude poskytovať cenné rady," uviedol Lachlan Murdoch.



Murdoch založil okrem spravodajskej televízie Fox News aj televíznu sieť Fox, ktorá ako prvá úspešne konkurovala takzvanej veľkej trojke ABC, CBS a NBC. Taktiež je vlastníkom denníkov The Wall Street Journal a New York Post.



Dnes už 92-ročný magnát je považovaný za mocnú postavu v konzervatívnom svete. Prispela k tomu najmä spravodajská televízia Fox News, ktorá začala vysielať v roku 1996 a značne ovplyvnila televízny biznis aj politiku v USA. Fox News často stiera hranice medzi spravodajstvom a komentárom. Ako tvrdí AFP, uprednostňuje najmä postavy z prostredia pravice, ktoré "občas ignorovali fakty pri presadzovaní straníckych naratívov".



V liste zamestnancom Murdoch prisľúbil, že sa bude naďalej angažovať vo Foxe a televízii ponúkať svoje nápady. "Naše spoločnosti sú spoločenstvami a ja budem ich aktívnym členom. Kritickým okom budem sledovať naše vysielanie a s veľkým záujmom budem čítať naše noviny, webové stránky a knihy," napísal v liste.



Zatiaľ nie je známe, prečo Murdoch ohlásil svoj koniec práve teraz. AP to označuje za iróniu, pretože o niekoľko dní má vyjsť kniha s názvom "Koniec Fox News" od jeho životopisca Michaela Wolffa. Autor v knihe špekuluje, čo sa stane so sieťou po odchode "patriarchu."