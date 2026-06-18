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Magyar a Metsolová sa zhodli na potrebe ukončiť konania proti Maďarsku
Konanie EÚ voči Maďarsku podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu sa začalo v septembri 2018.
Autor TASR
Budapešť/Brusel 18. júna (TASR) - Na jeseň tohto roka by bolo potrebné definitívne uzatvoriť dlhoročné právne konanie vedené proti Budapešti. Zhodli sa na tom vo štvrtok v Bruseli maďarský premiér Péter Magyar s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou. Magyar to oznámil na svojom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„S pani predsedníčkou sme sa zhodli na tom, že do jesene musí byť uzavreté konanie podľa článku 7, ktoré bolo proti Maďarsku spustené pred ôsmimi rokmi kvôli opatreniam predchádzajúcej vlády namiereným proti právnemu štátu a demokracii. Pozval som predsedníčku Európskeho parlamentu na návštevu Maďarska a dohodli sme sa, že na jeseň vystúpim s prejavom na jednom zo zasadnutí EP v Štrasburgu,“ píše sa v príspevku maďarského ministerského predsedu.
„Keďže tento parlament dobre poznáte, verím, že budeme aj naďalej spolupracovať na tom, aby bol život ľudí jednoduchší, spravodlivejší, bezpečnejší a šťastnejší,“ poznamenala Metsolová na sieti X k schôdzke s maďarským premiérom.
Magyar pôsobil v Bruseli ako diplomat na Stálom zastúpení Maďarska pri EÚ od roku 2011 a od roku 2018 viedol diplomatickú kanceláriu pre európske záležitosti maďarskej štátnej rozvojovej banky (MFB).
Konanie EÚ voči Maďarsku podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu sa začalo v septembri 2018. Proces zostal zablokovaný v preventívnej fáze v Rade EÚ, pričom EÚ presunula dôraz na ekonomické sankcie prostredníctvom mechanizmu podmienenosti eurofondov.
Podľa servera portfolio.hu analytici označujú toto stretnutie za výrazný posun vo vzťahoch medzi Budapešťou a Bruselom, ktorý by mohol viesť k odblokovaniu doteraz pozastavených európskych fondov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„S pani predsedníčkou sme sa zhodli na tom, že do jesene musí byť uzavreté konanie podľa článku 7, ktoré bolo proti Maďarsku spustené pred ôsmimi rokmi kvôli opatreniam predchádzajúcej vlády namiereným proti právnemu štátu a demokracii. Pozval som predsedníčku Európskeho parlamentu na návštevu Maďarska a dohodli sme sa, že na jeseň vystúpim s prejavom na jednom zo zasadnutí EP v Štrasburgu,“ píše sa v príspevku maďarského ministerského predsedu.
„Keďže tento parlament dobre poznáte, verím, že budeme aj naďalej spolupracovať na tom, aby bol život ľudí jednoduchší, spravodlivejší, bezpečnejší a šťastnejší,“ poznamenala Metsolová na sieti X k schôdzke s maďarským premiérom.
Magyar pôsobil v Bruseli ako diplomat na Stálom zastúpení Maďarska pri EÚ od roku 2011 a od roku 2018 viedol diplomatickú kanceláriu pre európske záležitosti maďarskej štátnej rozvojovej banky (MFB).
Konanie EÚ voči Maďarsku podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu sa začalo v septembri 2018. Proces zostal zablokovaný v preventívnej fáze v Rade EÚ, pričom EÚ presunula dôraz na ekonomické sankcie prostredníctvom mechanizmu podmienenosti eurofondov.
Podľa servera portfolio.hu analytici označujú toto stretnutie za výrazný posun vo vzťahoch medzi Budapešťou a Bruselom, ktorý by mohol viesť k odblokovaniu doteraz pozastavených európskych fondov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)