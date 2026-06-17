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Magyar avizuje úrad na získavanie rozkradnutého verejného majetku

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Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

„Verejné financie opäť nadobudnú charakter verejných prostriedkov,“ uzavrel svoj príspevok premiér.

Autor TASR
Budapešť 17. júna (TASR) - Maďarská vládnuca strana Tisza budúci týždeň predloží do parlamentu legislatívu o zriadení národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Oznámil to v stredu predseda vlády Péter Magyar na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Hlavnou úlohou úradu bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku za uplynulých dvadsať rokov, vyšetrovanie korupčných schém a prevodov verejného majetku do súkromných rúk, ako aj poskytovanie právnej podpory pri vrátení nezákonne nadobudnutého verejného majetku,“ napísal Magyar.

„Verejné financie opäť nadobudnú charakter verejných prostriedkov,“ uzavrel svoj príspevok premiér.
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