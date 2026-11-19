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Magyar: Bez fondov EÚ sa nebudeme rozvíjať
Krajiny V4 spoločne presadzujú vybudovanie severojužného vysokorýchlostného železničného spojenia.
Autor TASR
Budapešť 19. novembra (TASR) - Maďarská ekonomika sa bez financií z Európskej únie nedokáže rozvíjať, vyhlásil vo štvrtok predseda maďarskej vlády Péter Magyar. Podľa servera index.hu v súvislosti s rozpočtom EÚ premiér uviedol, že najdôležitejšou otázkou je objem zdrojov pridelených Maďarsku. Dodal, že krajiny Vyšehradskej skupiny (V4) presadzujú severojužné prepojenie vysokorýchlostnou železnicou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar na tlačovej konferencii usporiadanej na budapeštianskej Južnej stanici (Déli pályaudvar) povedal, že „národná obálka“ z Bruselu by mohla obsahovať 31 až 33 miliárd forintov (84 až takmer 90 miliónov eur) „alebo aj viac“.
Dodal, že spoločným cieľom krajín V4 - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska - je zachovanie kohéznych a poľnohospodárskych dotácií, keďže tie predstavujú najdôležitejšie zdroje z Únie.
Krajiny V4 okrem toho spoločne presadzujú vybudovanie severojužného vysokorýchlostného železničného spojenia, podotkol premiér, podľa ktorého nastal čas prepojiť Európu nielen v smere východ – západ, ale aj sever – juh.
Magyar vyzdvihol tiež posilnenie konkurencieschopnosti EÚ, pričom rozvoj európskej ekonomiky označil za spoločný záujem.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar na tlačovej konferencii usporiadanej na budapeštianskej Južnej stanici (Déli pályaudvar) povedal, že „národná obálka“ z Bruselu by mohla obsahovať 31 až 33 miliárd forintov (84 až takmer 90 miliónov eur) „alebo aj viac“.
Dodal, že spoločným cieľom krajín V4 - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska - je zachovanie kohéznych a poľnohospodárskych dotácií, keďže tie predstavujú najdôležitejšie zdroje z Únie.
Krajiny V4 okrem toho spoločne presadzujú vybudovanie severojužného vysokorýchlostného železničného spojenia, podotkol premiér, podľa ktorého nastal čas prepojiť Európu nielen v smere východ – západ, ale aj sever – juh.
Magyar vyzdvihol tiež posilnenie konkurencieschopnosti EÚ, pričom rozvoj európskej ekonomiky označil za spoločný záujem.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)