Magyar: Buď TISZA alebo Fidesz. Tretia cesta neexistuje
„Neexistuje žiadna tretia cesta, žiadna štvrtá cesta, existuje len jedna voľba,“ podčiarkol Magyar.
Budapešť 24. marca (TASR) - Líder kandidátky a predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar v utorok v meste Hódmezővásárhely na juhovýchode krajiny vyslal voličom ostatných opozičných strán silný odkaz. Pred účastníkmi predvolebného zhromaždenia totiž podľa servera 24.hu vyhlásil, že neexistuje žiadna tretia cesta, voľbou je buď TISZA alebo Fidesz, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Neexistuje žiadna tretia cesta, žiadna štvrtá cesta, existuje len jedna voľba,“ podčiarkol Magyar.
Podľa neho sa musia maďarskí voliči v parlamentných voľbách 12. apríla rozhodnúť medzi utláčateľskou, ľud okrádajúcou stranou spolupracujúcou s Východom, alebo stranou, ktorá je spojencom západnej aliancie a Európy, ktorá preferuje čistú verejnú diskusiu a verejný život, a prinesie fondy Európskej únie, teda stranou TISZA.
„Maďari nebudú 12. apríla voliť Zelenského, Putina, ba ani Donalda Trumpa, ale rozhodnú o skutočných problémoch, o odpornej skorumpovanej vláde, ktorá z Maďarska urobila za 16 rokov najchudobnejšiu a najskorumpovanejšiu krajinu v Európe. A samozrejme, aj o kandidátoch strany TISZA a jej skutočnom programe,“ dodal líder kandidátky.
„Neexistuje žiadna tretia cesta, žiadna štvrtá cesta, existuje len jedna voľba,“ podčiarkol Magyar.
Podľa neho sa musia maďarskí voliči v parlamentných voľbách 12. apríla rozhodnúť medzi utláčateľskou, ľud okrádajúcou stranou spolupracujúcou s Východom, alebo stranou, ktorá je spojencom západnej aliancie a Európy, ktorá preferuje čistú verejnú diskusiu a verejný život, a prinesie fondy Európskej únie, teda stranou TISZA.
„Maďari nebudú 12. apríla voliť Zelenského, Putina, ba ani Donalda Trumpa, ale rozhodnú o skutočných problémoch, o odpornej skorumpovanej vláde, ktorá z Maďarska urobila za 16 rokov najchudobnejšiu a najskorumpovanejšiu krajinu v Európe. A samozrejme, aj o kandidátoch strany TISZA a jej skutočnom programe,“ dodal líder kandidátky.