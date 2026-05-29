Magyar bude rokovať s predsedníčkou EK najmä o zmrazených fondoch
Autor TASR
Budapešť/Brusel 29. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar absolvuje v piatok v Bruseli kľúčové rokovanie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Podľa servera portfolio.hu bude hlavnou témou schôdzky odblokovanie európskych fondov pre Maďarsko, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Cieľom intenzívnych rozhovorov, ktoré sa začali ešte pred vznikom novej maďarskej vlády strany Tisza, je zosúladiť vzájomné očakávania a technické možnosti čerpania finančných zdrojov, pripomína server.
Hoci niektoré prvé správy Komisie naznačovali, že pôvodne chceli očakávania Budapešti zmierniť a navrhli, aby sa uvoľnila iba nevratná časť z 10,4 miliardy eur, teda 6,5 miliardy eur, Magyar si zrejme bude nárokovať aj zvýhodnený úver vo výške 3,9 miliardy eur.
Zdroje EK pre portfolio.hu okrem iného uviedli, že Maďarsko bude predsa len môcť vyčerpať takmer celých 10,4 miliardy eur a že na to Brusel poskytol potrebné mechanizmy.
Magyar sa vo štvrtok stretol v Bruseli s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem a s belgickým premiérom Bartom De Weverom.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
