< sekcia Zahraničie
Magyar bude rokovať v Bruseli, prijme ho aj predsedníčka EK
Snaha novej maďarskej vlády splniť podmienky na získanie zmrazených miliárd eur od Európskej únie do konca augusta je ambiciózna, no stále dosiahnuteľná.
Autor TASR
Budapešť 27. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar vo štvrtok odcestuje do Bruselu, kde sa stretne s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem a v piatok s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Magyar to uviedol v stredu večer na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Okrem toho sa stretne aj s belgickým premiérom Bartom De Weverom.
„Zajtra budem rokovať v Bruseli s generálnym tajomníkom NATO a belgickým premiérom, v piatok potom s predsedníčkou Komisie. Všetci pracujú na tom, aby sa miliardy EÚ vrátili domov (do Maďarska),“ napísal premiér.
Snaha novej maďarskej vlády splniť podmienky na získanie zmrazených miliárd eur od Európskej únie do konca augusta je ambiciózna, no stále dosiahnuteľná. S odvolaním sa na troch predstaviteľov EÚ o tom 11. mája informovala agentúra Reuters.
Maďarsko má pre podozrenia z porušovania princípov právneho štátu za vlády expremiéra Viktora Orbána zmrazené finančné prostriedky z fondu EÚ na hospodársku obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Konkrétne ide o 6,5 miliardy eur v podobe nenávratných grantov a 3,9 miliardy eur vo forme výhodných úverov.
Z toho istého dôvodu Únia zmrazila Budapešti aj ďalších približne sedem miliárd eur zo štrukturálnych fondov. Na ich čerpanie má však Maďarsko niekoľko rokov, takže získanie prostriedkov na obnovu má u novej vlády prednosť.
Premiér a jeho tím vedú rokovania s EK o tom, ako tieto peniaze uvoľniť. Po aprílovom stretnutí so šéfkou eurokomisie von der Leyenovou v Bruseli Magyar avizoval, že potrebnú politickú dohodu uzavrú koncom mája.
Maďarsko bude musieť Komisii predložiť nový plán ako chce zmrazené prostriedky minúť. Ten musí byť v súlade s cieľmi fondu na obnovu, ktorými sú zelená ekonomika, jej digitalizácia a zvýšenie odolnosti voči krízam.
Ak budú nové míľniky a ciele splnené do 31. augusta, Maďarsko môže požiadať o finančné prostriedky, ktoré mu môžu byť vyplatené do 31. decembra tohto roku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Zajtra budem rokovať v Bruseli s generálnym tajomníkom NATO a belgickým premiérom, v piatok potom s predsedníčkou Komisie. Všetci pracujú na tom, aby sa miliardy EÚ vrátili domov (do Maďarska),“ napísal premiér.
Snaha novej maďarskej vlády splniť podmienky na získanie zmrazených miliárd eur od Európskej únie do konca augusta je ambiciózna, no stále dosiahnuteľná. S odvolaním sa na troch predstaviteľov EÚ o tom 11. mája informovala agentúra Reuters.
Maďarsko má pre podozrenia z porušovania princípov právneho štátu za vlády expremiéra Viktora Orbána zmrazené finančné prostriedky z fondu EÚ na hospodársku obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Konkrétne ide o 6,5 miliardy eur v podobe nenávratných grantov a 3,9 miliardy eur vo forme výhodných úverov.
Z toho istého dôvodu Únia zmrazila Budapešti aj ďalších približne sedem miliárd eur zo štrukturálnych fondov. Na ich čerpanie má však Maďarsko niekoľko rokov, takže získanie prostriedkov na obnovu má u novej vlády prednosť.
Premiér a jeho tím vedú rokovania s EK o tom, ako tieto peniaze uvoľniť. Po aprílovom stretnutí so šéfkou eurokomisie von der Leyenovou v Bruseli Magyar avizoval, že potrebnú politickú dohodu uzavrú koncom mája.
Maďarsko bude musieť Komisii predložiť nový plán ako chce zmrazené prostriedky minúť. Ten musí byť v súlade s cieľmi fondu na obnovu, ktorými sú zelená ekonomika, jej digitalizácia a zvýšenie odolnosti voči krízam.
Ak budú nové míľniky a ciele splnené do 31. augusta, Maďarsko môže požiadať o finančné prostriedky, ktoré mu môžu byť vyplatené do 31. decembra tohto roku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)