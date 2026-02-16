< sekcia Zahraničie
Magyar by rád videl Rubia v Budapešti v októbri
Predseda strany TISZA by Rubia pozval na 70. výročie protikomunistického povstania a vstupu sovietskych vojsk na maďarské územie v roku 1956.
Autor TASR
Budapešť 16. februára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar by rád privítal amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Budapešti v októbri. Podľa servera szeretlekmagyarország.hu to opozičný líder uviedol v príspevku na Facebooku, v ktorom vyjadril nádej, že ho vtedy už nebude vítať premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Predseda strany TISZA by Rubia pozval na 70. výročie protikomunistického povstania a vstupu sovietskych vojsk na maďarské územie v roku 1956. Podľa neho by sa šéf americkej diplomacie vtedy už nestretol s Viktorom Orbánom, ale s budúcou ministerkou zahraničných vecí strany TISZA Anitou Orbánovou.
Magyar reagoval na skutočnosť, že Orbán v pondelok prijal Rubia. Predseda strany TISZA označil za dobrú správu, že minister zahraničných vecí jedného z najdôležitejších spojencov Maďarska navštívil krajinu.
„Tešíme sa na stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Budapešti 23. októbra pri príležitosti sedemdesiateho výročia revolúcie v roku 1956. Pravda, potom ho prijme iný Orbán - Anita Orbán(ová). Ale okrem tejto malej zmeny zostane zachovaná priorita rozvoja maďarsko-amerických vzťahov,“ zdôraznil predseda strany TISZA.
Magyar už predtým pozval do Budapešti na uvedené výročie revolúcie ďalších lídrov, ako napríklad chorvátskeho premiéra, rakúskeho kancelára a poľského premiéra, a rád by tam ako premiér predniesol prejav.
Rubio pricestoval do Budapešti z Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, po ktorej navštívil ešte Bratislavu. Počas svojej oficiálnej návštevy Maďarska podpísal s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energie. Rubio je prvým americkým ministrom zahraničných vecí, ktorý oficiálne navštívil Maďarsko od roku 2019, keď sa Mike Pompeo v Budapešti stretol s predstaviteľmi občianskej sféry a aj so šéfom maďarskej diplomacie Szijjártóom.
