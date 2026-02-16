Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Zahraničie

Magyar by rád videl Rubia v Budapešti v októbri

.
Na snímke americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) po ich stretnutí na Úrade vlády SR 15. februára 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Predseda strany TISZA by Rubia pozval na 70. výročie protikomunistického povstania a vstupu sovietskych vojsk na maďarské územie v roku 1956.

Autor TASR
Budapešť 16. februára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar by rád privítal amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Budapešti v októbri. Podľa servera szeretlekmagyarország.hu to opozičný líder uviedol v príspevku na Facebooku, v ktorom vyjadril nádej, že ho vtedy už nebude vítať premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Predseda strany TISZA by Rubia pozval na 70. výročie protikomunistického povstania a vstupu sovietskych vojsk na maďarské územie v roku 1956. Podľa neho by sa šéf americkej diplomacie vtedy už nestretol s Viktorom Orbánom, ale s budúcou ministerkou zahraničných vecí strany TISZA Anitou Orbánovou.

Magyar reagoval na skutočnosť, že Orbán v pondelok prijal Rubia. Predseda strany TISZA označil za dobrú správu, že minister zahraničných vecí jedného z najdôležitejších spojencov Maďarska navštívil krajinu.

„Tešíme sa na stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Budapešti 23. októbra pri príležitosti sedemdesiateho výročia revolúcie v roku 1956. Pravda, potom ho prijme iný Orbán - Anita Orbán(ová). Ale okrem tejto malej zmeny zostane zachovaná priorita rozvoja maďarsko-amerických vzťahov,“ zdôraznil predseda strany TISZA.

Magyar už predtým pozval do Budapešti na uvedené výročie revolúcie ďalších lídrov, ako napríklad chorvátskeho premiéra, rakúskeho kancelára a poľského premiéra, a rád by tam ako premiér predniesol prejav.

Rubio pricestoval do Budapešti z Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, po ktorej navštívil ešte Bratislavu. Počas svojej oficiálnej návštevy Maďarska podpísal s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energie. Rubio je prvým americkým ministrom zahraničných vecí, ktorý oficiálne navštívil Maďarsko od roku 2019, keď sa Mike Pompeo v Budapešti stretol s predstaviteľmi občianskej sféry a aj so šéfom maďarskej diplomacie Szijjártóom.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?