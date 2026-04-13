Magyar chce Poľsku vydať trestne stíhaných bývalých vládnych politikov
Magyar zároveň oznámil, že Budapešť sa bude usilovať o rýchlu obnovu vzťahov s Varšavou po rozkole, ku ktorému došlo za vlády Orbána.
Autor TASR
Budapešť 13. apríla (TASR) - Líder strany Tisza Péter Magyar v pondelok vyhlásil, že Maďarsko už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v iných krajinách. Jeho vyjadrenie by sa mohlo týkať viacerých zahraničných politikov, ktorým poskytla ochranu vláda Viktora Orbána, informovala agentúra AFP.
„Maďarsko už nebude bezpečným útočiskom pre medzinárodne hľadaných zločincov,“ vyhlásil Magyar na tlačovej konferencii, ktorá sa v Budapešti konala deň po víťazstve jeho strany Tisza v nedeľnajších parlamentných voľbách.
Magyar pritom menovite spomenul dvoch poľských politikov, ako aj bývalého severomacedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, ktorý žije v Maďarsku od roku 2018 napriek tomu, že bol vo svojej vlasti odsúdený za korupciu.
Dvomi poľskými politikmi, ktorí po úteku z Poľska našli útočisko v Maďarsku, sú bývalý minister spravodlivosti v predchádzajúcej vláde vedenej konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) Zbigniew Ziobro a jeden z jeho námestníkov Marcin Romanowski.
Ziobro, ktorý počas svojho pôsobenia zastával aj funkciu generálneho prokurátora, čelí 26 obvineniam súvisiacim so zneužitím právomocí v rámci vyšetrovania údajnej sprenevery desiatok miliónov eur z verejných zdrojov. Podľa agentúry AFP je medzi obvineniami aj presmerovanie finančných prostriedkov určených pre obete trestných činov na nákup špionážneho softvéru - údajne na sledovanie jeho politických oponentov.
Voči Romanowskému je vznesených 11 obvinení. Tiež je hľadaný pre podozrenie z členstva v organizovanej zločineckej skupine, ktorej vedenie vyšetrovatelia pripisujú Ziobrovi.
Na oboch poľských politikov boli vydané európske zatykače, ktoré však v súčasnosti nie je možné vykonať vzhľadom na ich azylový status. Magyar v pondelok uviedol, že ak sa títo dvaja poľskí politici stále nachádzajú v Maďarsku, budú vydaní do Poľska.
Magyar zároveň oznámil, že Budapešť sa bude usilovať o rýchlu obnovu vzťahov s Varšavou po rozkole, ku ktorému došlo za vlády Orbána. Dodal, že začiatkom mája plánuje navštíviť poľské hlavné mesto, čo bude jeho prvá zahraničná cesta vo funkcii premiéra.
Vyjadril sa aj za obnovenie spolupráce Vyšehradskej skupiny (V4), združujúcej Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Česko. Premiérsky summit V4 sa naposledy konal vo februári 2024, pričom ďalšie stretnutia sa neuskutočnili pre napäté vzťahy v súvislosti s vojnou na Ukrajine a Orbánove priateľské väzby s Ruskom.
„Maďarsko už nebude bezpečným útočiskom pre medzinárodne hľadaných zločincov,“ vyhlásil Magyar na tlačovej konferencii, ktorá sa v Budapešti konala deň po víťazstve jeho strany Tisza v nedeľnajších parlamentných voľbách.
Magyar pritom menovite spomenul dvoch poľských politikov, ako aj bývalého severomacedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, ktorý žije v Maďarsku od roku 2018 napriek tomu, že bol vo svojej vlasti odsúdený za korupciu.
Dvomi poľskými politikmi, ktorí po úteku z Poľska našli útočisko v Maďarsku, sú bývalý minister spravodlivosti v predchádzajúcej vláde vedenej konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) Zbigniew Ziobro a jeden z jeho námestníkov Marcin Romanowski.
Ziobro, ktorý počas svojho pôsobenia zastával aj funkciu generálneho prokurátora, čelí 26 obvineniam súvisiacim so zneužitím právomocí v rámci vyšetrovania údajnej sprenevery desiatok miliónov eur z verejných zdrojov. Podľa agentúry AFP je medzi obvineniami aj presmerovanie finančných prostriedkov určených pre obete trestných činov na nákup špionážneho softvéru - údajne na sledovanie jeho politických oponentov.
Voči Romanowskému je vznesených 11 obvinení. Tiež je hľadaný pre podozrenie z členstva v organizovanej zločineckej skupine, ktorej vedenie vyšetrovatelia pripisujú Ziobrovi.
Na oboch poľských politikov boli vydané európske zatykače, ktoré však v súčasnosti nie je možné vykonať vzhľadom na ich azylový status. Magyar v pondelok uviedol, že ak sa títo dvaja poľskí politici stále nachádzajú v Maďarsku, budú vydaní do Poľska.
Magyar zároveň oznámil, že Budapešť sa bude usilovať o rýchlu obnovu vzťahov s Varšavou po rozkole, ku ktorému došlo za vlády Orbána. Dodal, že začiatkom mája plánuje navštíviť poľské hlavné mesto, čo bude jeho prvá zahraničná cesta vo funkcii premiéra.
Vyjadril sa aj za obnovenie spolupráce Vyšehradskej skupiny (V4), združujúcej Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Česko. Premiérsky summit V4 sa naposledy konal vo februári 2024, pričom ďalšie stretnutia sa neuskutočnili pre napäté vzťahy v súvislosti s vojnou na Ukrajine a Orbánove priateľské väzby s Ruskom.