< sekcia Zahraničie
Magyar chce riešiť dennú pokutu za porušenie azylových pravidiel
Magyar označil migráciu za tému, ktorej sa pri diskusii o budúcnosti Európy nemožno vyhnúť.
Autor TASR
Berlín 9. novembra (TASR) - Maďarsko chce do konca roka nájsť právne riešenie, vďaka ktorému by nemuselo platiť dennú pokutu milión eur uloženú Súdnym dvorom Európskej únie (SDEÚ), no zároveň by zachovalo ochranu svojich južných hraníc. Uviedol to v pondelok maďarský premiér Peter Magyar na konferencii Nadácie Konrada Adenauera v nemeckom Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.
Magyar označil migráciu za tému, ktorej sa pri diskusii o budúcnosti Európy nemožno vyhnúť. „Viac ako desať rokov boja proti nelegálnej migrácii viedlo k zásadnej zmene prístupu v Európe. Argumenty, ktoré Maďarsko od začiatku dôsledne presadzovalo, sa teraz odzrkadľujú aj v postojoch drvivej väčšiny členských štátov EÚ,“ uviedol.
Premiér vyhlásil, že členské krajiny majú právo určovať vlastnú migračnú politiku. Zároveň však podľa neho rozhodnutia niektorých štátov nesmú mať negatívne dôsledky na ostatné krajiny.
Maďarsko musí na základe rozsudku SDEÚ naďalej platiť pokutu milión eur denne. Podľa Magyara bolo rozhodnutie prijaté v odlišnom právnom a politickom prostredí. „Ako maďarský premiér to nemôžem akceptovať. Pokiaľ budem stáť na čele maďarskej vlády, budeme brániť vonkajšie hranice mojej vlasti aj Európy,“ dodal.
SDEÚ v júni 2024 uložil Maďarsku paušálnu pokutu 200 miliónov eur a ďalší milión eur za každý deň omeškania s vykonaním jeho skoršieho rozsudku. Krajina podľa súdu v roku 2020 nesplnila rozhodnutie týkajúce sa dodržiavania pravidiel EÚ pri vybavovaní žiadostí o azyl.
Magyar označil migráciu za tému, ktorej sa pri diskusii o budúcnosti Európy nemožno vyhnúť. „Viac ako desať rokov boja proti nelegálnej migrácii viedlo k zásadnej zmene prístupu v Európe. Argumenty, ktoré Maďarsko od začiatku dôsledne presadzovalo, sa teraz odzrkadľujú aj v postojoch drvivej väčšiny členských štátov EÚ,“ uviedol.
Premiér vyhlásil, že členské krajiny majú právo určovať vlastnú migračnú politiku. Zároveň však podľa neho rozhodnutia niektorých štátov nesmú mať negatívne dôsledky na ostatné krajiny.
Maďarsko musí na základe rozsudku SDEÚ naďalej platiť pokutu milión eur denne. Podľa Magyara bolo rozhodnutie prijaté v odlišnom právnom a politickom prostredí. „Ako maďarský premiér to nemôžem akceptovať. Pokiaľ budem stáť na čele maďarskej vlády, budeme brániť vonkajšie hranice mojej vlasti aj Európy,“ dodal.
SDEÚ v júni 2024 uložil Maďarsku paušálnu pokutu 200 miliónov eur a ďalší milión eur za každý deň omeškania s vykonaním jeho skoršieho rozsudku. Krajina podľa súdu v roku 2020 nesplnila rozhodnutie týkajúce sa dodržiavania pravidiel EÚ pri vybavovaní žiadostí o azyl.